Ученые "обследовали" мумию на КТ и выяснили, что стало причиной гибели египетского фараона

Ученые из Египта провели компьютерно-томографические исследования мумии фараона Секененра Таа II, чтобы выяснить, отчего умер правитель. Как оказалось, он скончался от многочисленных ударов по голове (их наносили разными видами оружия). Ученые предполагают, что убитому правителю было около сорока лет.

Ученые из Каирского университета в Египте отвезли мумию фараона Секененра Таа II на компьютерную томографию, чтобы выяснить, отчего умер правитель. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Исследование показало - причиной смерти стала не болезнь, а убийство: многочисленные раны и травмы были нанесены фараону только с одной - правой - стороны. Ученые предполагают, что фараон мог умирать, лежа на боку, руки его были связаны за спиной. Изувечивали правителя несколькими видами оружия, предполагают, что их было пять. Смертельным стал удар по голове. Из-за обилия травм у мумии зафиксированы многочисленные повреждения лицевых костей черепа. Специалисты предполагают, что смерть была показательной казнью.

Кроме того, КТ - исследование помогло определить,что мумификация тела Секененра проходила в специально оборудованной лаборатории. Бальзамировщики пытались скрыть следы насильственной смерти правителя, нанося толстый слой бальзамирующего материала на раны на голове и лице. Погибшему фараону было около 40 лет.

Ученые отмечают, что их открытие дает новые важные сведения о поворотном моменте в загадочной истории Египта и его правителей. Фараон, по последней версии, погиб на поле боя вместе со своими подданными.

© Доктор Питер