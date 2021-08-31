Благодаря исследованиям ученых из Госпиталя Святого Сердца Университета Халлим (Южная Корея) можно нарисовать довольно конкретный портрет человека, который реже страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Медики установили, как связан размер рук, ног и туловища с рисками стать постоянным пациентом кардиолога. Измеряли не длину ног и рук, а соотношение их жировой и безжировой массы. Для этого пригласили к участию 13 032 человека — взрослых мужчин и женщин.
«Мы сравнивали распространенность гипертонии, сахарного диабета дислипидемии и метаболического синдрома в зависимости от соотношения рук и ног к туловищу», — объяснил как проходило исследование один их его авторов Сонми Чжон в журнале
Во всем мире распространенность сердечно-сосудистых заболеваний постоянно увеличивается. Растет и риск получить метаболический синдром, который сопровождается нарушением обмена веществ с высоким уровнем триглицеридов (плохого холестерина), низким уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (хорошего холестерина), высокого давления. Также метаболический синдром может вызвать сахарный диабет.
Одним из провоцирующих сердечно-сосудистые заболевания факторов врачи называют ожирение. Вред от абдоминального его типа может частично снизить наличие бедренного жира, так как он связан с компенсацией неблагоприятных эффектов клеток висцерального жира.
«Согласно исследованиям, бедренный жир эффективен для улучшения гликемического контроля и липидного обмена и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний», — считает Сонми Чжон.
Таким образом риск сердечно-сосудистых заболеваний варьируется в зависимости от состава тела и типа ожирения. Оказалось, чем выше жировая масса ног по сравнению с руками, чем выше безжировая масса рук по сравнению с ногами и жировая и безжировая масса конечностей по сравнению с туловищем, тем ниже распространенность сердечно-сосудистых заболеваний. Если перевести на простой язык, меньший риск получить инфаркт имеют люди с широкими бедрами и худыми руками, или с полными ногами и руками в сочетании с худощавым телом.
«Результаты этого исследования могут использоваться в качестве руководства для улучшения состава тела», — уверены исследователи.
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