Благодаря исследованиям ученых из Госпиталя Святого Сердца Университета Халлим (Южная Корея) можно нарисовать довольно конкретный портрет человека, который реже страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Медики установили, как связан размер рук, ног и туловища с рисками стать постоянным пациентом кардиолога. Измеряли не длину ног и рук, а соотношение их жировой и безжировой массы. Для этого пригласили к участию 13 032 человека — взрослых мужчин и женщин.

«Мы сравнивали распространенность гипертонии, сахарного диабета дислипидемии и метаболического синдрома в зависимости от соотношения рук и ног к туловищу», — объяснил как проходило исследование один их его авторов Сонми Чжон в журнале Nature .