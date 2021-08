Наш завтрак, обед и ужин могут существенно повлиять на то, как мы будем себя чувствовать в течение дня. Если вы периодически страдаете от повышенного давления, то эти советы точно вам пригодятся, говорит диетолог Академии питания и диетологии США Грейс Дерача, ее цитирует издание Eat This, Not That!

Эксперт составила продуктовую корзину для гипертоников.

Амарант

Так, на завтрак диетолог рекомендует есть кашу из амаранта. Она очень питательна, у крупы характерный ореховый привкус.

«Стакан вареного амаранта удовлетворяет 30% дневной потребности в магнии, — объясняет Дерача. — А исследования показывают, что эта крупа также полезна и для кровеносных сосудов».

Правда, есть одно «но» — это не самая популярная крупа, наряду с гречкой ее в магазинах не найти. Да и стоит она не меньше 500 рублей за килограмм.