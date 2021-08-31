Наш завтрак, обед и ужин могут существенно повлиять на то, как мы будем себя чувствовать в течение дня. Если вы периодически страдаете от повышенного давления, то эти советы точно вам пригодятся, говорит диетолог Академии питания и диетологии США Грейс Дерача, ее цитирует
Эксперт составила продуктовую корзину для гипертоников.
Амарант
Так, на завтрак диетолог рекомендует есть кашу из амаранта. Она очень питательна, у крупы характерный ореховый привкус.
«Стакан вареного амаранта удовлетворяет 30% дневной потребности в магнии, — объясняет Дерача. — А исследования показывают, что эта крупа также полезна и для кровеносных сосудов».
Правда, есть одно «но» — это не самая популярная крупа, наряду с гречкой ее в магазинах не найти. Да и стоит она не меньше 500 рублей за килограмм.
Цельнозерновые продукты
Старайтесь включать в меню цельнозерновые продукты — клетчатка, которую они содержат, помогает уменьшить воспаление в организме и контролировать сердечно-сосудистую систему.
То есть, цельные крупы, цельнозерновые хлеб и макароны должны появляться на столе регулярно. К счастью, это не так уж и дорого.
Бананы и тыквенные семечки
Приготовленную кашу можно посыпать тыквенными семечками или добавить в нее банан. Эти продукты тоже помогут справиться с повышенным давлением благодаря высокому содержанию в них калия.
Кокосовая вода
Еще один вариант идеального завтрака, особенно, если вы спешите — это смузи с добавлением кокосовой воды и замороженными фруктами.
«В кокосовой воде в 6 раз больше калия, чем в бананах. Это важный элемент для здоровья сосудов», — пояснила диетолог.
Зелень и бобовые
Поддерживать оптимальный для организма уровень калия и магния в организме также помогут брокколи, листовая зелень, бобы и чечевица. Старайтесь включать эти продукты в ваш обед или ужин — они тоже помогут справиться с гипертонией.
Как сбить давление без лекарств
Обычно люди, которые страдают от гипертонии, носят с собой лекарства, которые им прописал врач. Но ситуации бывают разные, иногда нужных препаратов не оказывается под рукой. Если вы понимаете, что давление поднялось не сильно и ощущается, как недомогание, то можно обойтись и без лекарств.
Павел Баров
Кардиология
Врач-кардиолог
Воздействие тепло + холод. Это основной и самый действенный прием. Нужно лечь, снять тесную одежду, на лоб положить теплый компресс, на ноги — грелку со льдом;
Массаж. Растирающими движениями нужно аккуратно промассировать воротниковую зону (шею, плечи, основание головы), грудную клетку и живот, а после прилечь;
контрастные ванночки для ног. Опускаем стопы в холодную воду на 2-3 минуты, потом на тот же промежуток времени — в горячую. Так чередовать 20 минут. Последняя ванночка должна быть холодной;
горячая ванночка для рук. Кисти опускаем в не слишком горячую воду на 10–15 минут;
прогулка. Если на улице не жарко, а давление скакнуло незначительно, можно выйти на свежий воздух, посидеть на скамейке. В любом случае нужен приток свежего воздуха, хотя бы в открытое окно;
задержка дыхания. Этот прием применяется при резких, но небольших скачках артериального давления. Дыхание нужно задержать на 8–10 счетов, потом сделать вдох. Так продолжать в течение 2–3 минут. Процедуру нужно прекратить, если начинается головокружение. После этого необходимо лечь и оставаться 10–15 минут в состоянии покоя;
струя горячей воды. Метод также применяется при слабом скачке давления: несильный поток горячей воды направляется на затылок в течение 5–7 минут. Помните, что при сильном подъеме АД наклоняться ни в коем случае нельзя;
компресс с яблочным уксусом. Марлю или другую натуральная ткань смачиваем яблочным уксусом и прикладываем к ступням на 10–15 минут.
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