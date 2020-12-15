Не популярные, но очень полезные. 5 каш, которые вы вряд ли часто едите

Скудный и однообразный рацион – одна из основных причин проблем со здоровьем. Про гречу и овсянку знают все, а вот полба, киноа, амарант, кускус, булгур – крупы питательные и полезные, но совсем не популярные. Диетологи рассказали, почему они достойны внимания и кому подойдет каждая из них.

Киноа – источник белка

Киноа, как и греча, – рекордсмен среди каш по содержанию белка, говорит нутрициолог Алена Ли. Также эта крупа богата витаминами (А, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9) и минералами. Каша из киноа очень питательна, она отлично подойдет для завтрака. Ее можно сварить на кедровом молоке и заправить ягодами – получится не только полезно и сытно, но еще и очень вкусно.

Киноа часто используют в качестве основы для салатов и поке. Разберем крупу на белки, жиры и углеводы. Пищевая ценность каши – 120 ккал на 100 г продукта. В 100 граммах готового продукта содержится 4,4 г белка, 1,9 г жира, 18,5 г углеводов и 2,8 г пищевых волокон.

Важно: киноа может вызвать индивидуальную непереносимость, также эту крупу надо есть с осторожностью тем, у кого язва, гастрит, панкреатит и другие болезни ЖКТ.

— Иногда киноа может спровоцировать образование камней, но это произойдет только в том случае, если плохо промывать крупу и есть ее в большом количестве. В современных условиях это странно представить, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — Также в очень редких случаях возможна аллергия. Связано это с сапонинами, которые входят в состав киноа. Это вещество защищает крупу от вредителей и придает горьковатый привкус, но в то же время содержит токсины, которые могут вызвать раздражение ЖКТ. По большому счету эту проблему можно решить, если перед приготовлением замочить крупу на полчаса и как следует промыть.

Амарант против сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения

Амарант используют в косметологии, медицине и кулинарии. Амарантовые семена ценят за полезный состав, в них много белка, из них делают масло, супы, каши и чаи.

— Так же, как и киноа, амарант обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кашу из амаранта стоит добавить в свой рацион для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Кроме того, киноа и амарант не содержат глютен, эти крупы - прекрасная альтернатива всеми любимым овсянке, манке, пшеничной и ячневой каше, — говорит Алёна Ли.

Эта крупа богата такими минеральными веществами как кальций, магний, калий и кремний. Метионин, содержащийся в амаранте, не только улучшает пищеварение, но и нормализует метаболизм.

Пищевая ценность амаранта – 102 ккал на 100 г. В 100 граммах крупы содержится 3,8 г белка, 1,6 г жиров, 16, 6 г углеводов и 2,1 г – это пищевые волокна.

Как и с киноа, у некоторых может быть индивидуальная непереносимость амаранта. Чтобы удостоверится, что на крупу нет аллергии, врачи советуют в первый раз съесть небольшую порцию. Есть и противопоказания - панкреатит, холецистит, мочекаменная и желчнокаменная болезни.

Полба – крупа для тех, кто хочет похудеть

Полба – это разновидность пшеницы, крупа неприхотлива и устойчива к грибковым заболеваниям. Полба отличается высоким содержанием клетчатки, в ней больше, чем в пшенице различных белков, жиров и углеводов.

— Считается, что в полбе меньше глютена, но ее никак нельзя назвать полноценной альтернативой привычной нам пшенице. При целиакии, чувствительности к глютену и аллергии на глютен полба и продукты из нее будут так же противопоказаны, как и продукты из обычной твердой пшеницы, — говорит Алёна Ли.

Эта крупа отличный вариант для тех, кто хочет скорректировать вес. Так, на 100 граммов полбы приходится 115-117 ккал. И это при том, что полба считается высокобелковым продуктом, а гликемический индекс цельнозерновой полбы составляет 45 единиц — это низкий показатель, продукты с ГИ ниже 50 рекомендуют пациентам с сахарным диабетом.

На 100 граммов полбы приходится 5,5 г белка, 0,9 г жира, 22,5 г углеводов, 3,9 – это пищевые волокна.

Клетчатка, содержащаяся в полбе, помогает улучшить перистальтику кишечника. Не стоит злоупотреблять полбой тем, у кого наблюдаются расстройства пищеварения.

Кускус – природный источник селена

Изначально кускус делали из проса, а теперь эта крупа – результат смеси манной крупы и муки, изготовленной из твердых сортов пшеницы.

Кускус – популярная крупа в Алжире, Тунисе, Ливии и Марокко. По словам нутрициолога Алены Ли, эту крупу нельзя включить в список продуктов для здорового питания, хотя на Востоке ей приписывают много полезных свойств.

У кускуса есть свои преимущества над другими крупами: он богат витамином В5 и селеном.

— В одной порции этой крупы содержится 60% рекомендуемой дозы селена. Это мощный антиоксидант, он снижает воспаления и риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет и нормализует уровень холестерина, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина.

На 100 граммов крупы приходится 112 ккал, в кускусе содержится: 3,8 г белка, 0,2 г жира, 21,8 г углеводов и 1,4 г пищевых волокон.

Булгур для здорового сердца и красивой кожи

Эта крупа по внешнему виду многим напоминает перловку, но на самом деле делают ее из твердых сортов пшеницы. Булгур – это ее пропаренные, высушенные и раздробленные зерна.

Крупа богата витаминами В1, В2, В4, В5 и различными минеральными веществами, такими как калий, кальций, магний, железо, фосфор. У этой крупы относительно низкий гликемический индекс (45-48 единиц), который зависит от степени помола. Чем грубее помол, тем ниже ГИ.

Булгур улучшает пищеварения, так как богат клетчаткой – она необходима для полноценной работы кишечника. Защищает сердечно-сосудистую систему, помогает снизить уровень холестерина в крови. Крупа богата калием и магнием, эти минеральные вещества полезны для сосудов.

Булгур – крупа для тех, кто хочет сбросить вес, она улучшает метаболизм, помогает надолго сохранить чувство сытости. Крупа улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Калорийность порции в 100 г составляет 342 ккал. В ней 12,29 г белков, 1,33 грамма жиров, 63,37 – углеводов.

С осторожностью включать в рацион булгур нужно тем, у кого есть какие-либо заболевания почек. Также крупа не рекомендуется людям с гастритом или колитом.