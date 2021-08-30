Жительница Новой Зеландии умерла после сделанной прививки Pfizer от коронавируса. Возраст женщины не уточняется, но сообщается, что это первый в стране случай смерти, связанный с побочными действиями компонента вакцины. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения Новой Зеландии.

- Смерть женщины наступила из-за миокардита, который, как известно, является редким побочным эффектом вакцины Pfizer COVID-19, — признал независимый совет по мониторингу безопасности вакцины от COVID-19. Сердце перестало «перекачивать» кровь, что, как считают эксперты, было вызвано побочным действием противокоронавирусной вакцины.

Уточняется, что у погибшей женщины были проблемы со здоровьем, которые могли повлиять на исход вакцинации. В сообщении совета говорится, что дело передали коронеру, который расследует смерти, и итоговая причина пока не установлена.

- Это первый случай в Новой Зеландии, когда причиной смерти официально установлена реакция организма на Pfizer от COVID-19, — заявили в министерстве здравоохранения страны. Также врачи уточняют, что вакцинация по прежнему рекомендуется как самый эффективный способ защиты от коронавируса, несмотря на возможные побочные эффекты и даже смерть.