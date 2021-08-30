Жительница Новой Зеландии умерла после сделанной прививки Pfizer от коронавируса. Возраст женщины не уточняется, но сообщается, что это первый в стране случай смерти, связанный с побочными действиями компонента вакцины. Об этом говорится в
- Смерть женщины наступила из-за миокардита, который, как известно, является редким побочным эффектом вакцины Pfizer COVID-19, — признал независимый совет по мониторингу безопасности вакцины от COVID-19. Сердце перестало «перекачивать» кровь, что, как считают эксперты, было вызвано побочным действием противокоронавирусной вакцины.
Уточняется, что у погибшей женщины были проблемы со здоровьем, которые могли повлиять на исход вакцинации. В сообщении совета говорится, что дело передали коронеру, который расследует смерти, и итоговая причина пока не установлена.
- Это первый случай в Новой Зеландии, когда причиной смерти официально установлена реакция организма на Pfizer от COVID-19, — заявили в министерстве здравоохранения страны. Также врачи уточняют, что вакцинация по прежнему рекомендуется как самый эффективный способ защиты от коронавируса, несмотря на возможные побочные эффекты и даже смерть.
Преимущества прививки вакциной Pfizer по-прежнему значительно перевешивают побочные эффекты от препарата.
Симптомы миокардита — это боль в груди, одышка и аномальное сердцебиение. В случае, если у вас наблюдаются подобные признаки в первые несколько дней после вакцинации, надо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Ученые в Израиле сравнили, насколько опасна вакцинация от коронавируса по сравнению с заражением. Оказалось, что прививка от COVID-19 не связана с повышенным риском большинства изучаемых побочных эффектов, за исключением миокардита.
Причем, даже миокардит — потенциально серьезное осложнение после прививки — гораздо более распространено у пациентов, тяжело переболевших ковидом. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в
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