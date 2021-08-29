Острый ишемический инсульт (нарушение мозгового кровообращения) в левой островковой доли мозга случился у 28-летней женщины на втором месяце беременности. Ее доставили в больницу Монреаля с параличом правой стороны тела и нарушениями речи. После выписки состояние женщины постепенно улучшалось, однако спустя 6 месяцев после события она осознала, что ни разу после выписки не испытывала чувства голода, из-за чего непреднамеренно пропускала приемы пищи. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на научный журнал Neurocase.

Врачи обследовали пациентку и выяснили, что даже при недостатке калорий она не чувствовала никаких физиологических сигналов о том, что пора поесть, а также проблем со вкусом и запахом пищи. Чувство голода вернулось к ней только спустя 15 месяцев после инсульта, за это время она похудела на 10 килограммов.