Ночные походы к холодильнику или к заветному шкафчику с шоколадками — явление довольно частое, говорит врач-диетолог Ольга Шестакова. «В моменте мы ничего не можем сделать. Человек не способен себя контролировать — это факт. Пока он не съест, то, чего ему хочется, он не уснет». Зато мы может провести подробный анализ и понять, что же провоцирует нас просыпаться и в очередной раз пробираться в темноте на кухню.
Почему мы хотим есть ночью
Одна из самых распространенных причин, почему мы хотим есть ночью — это банальное недоедание в течение дня. «Вы можете не съесть то количество макро- и микронутриентов, которые необходимы для полноценного восстановления организма. Так, если вы в течение дня съели 800 ккал вместо положенных 1500 (речь идет о среднем калораже для женщин), то, вполне логично, что вы проснетесь посреди ночи и пойдете к холодильнику. Организму не хватает ресурсов для восстановления, итог — ночной голод», — рассказала эксперт.
Еще одна распространенная причина — это неполноценный рацион. Его состав сильно влияет на то, насколько крепко человек будет спать. Поэтому питание должно быть разнообразным. Следите, чтобы в меню были завтрак, обед и ужин, а в каждом блюде — сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов.
Когда хочется только сладкого
Если ночью хочется не просто есть, а тянет к какому-либо определенному продукту, то это уже похоже на психологический голод. Чаще всего организм просит сладость: шоколадку или печеньку.
«Если у вас есть тяга к конкретному продукту, хочется не полноценной порции, чтобы утолить голод, а, например, сахара, то это уже другая ситуация. Для начала нужно понять, какую проблему с помощью еды человек хочет решить. Допустим, у него может быть высокая тревожность: он нервничал весь день и хочет таким способом успокоиться, чтобы заснуть. Или он постоянно перерабатывает и таким образом будет восполнять свою потребность в отдыхе и расслаблении. Третий вариант: днем вы сильно на кого-то разозлились, а эмоции не выплеснули, следовательно, конфетка становится решением проблемы. У каждого своя потребность: закрыть эмоции, расслабиться, или же просто заснуть», — поясняет Ольга Шестакова.
Как избавиться от ночных перекусов
Постоянные ночные набеги на холодильник — тревожный звоночек. Избавиться от них самостоятельно очень трудно. Первое, с чего надо начинать решать эту проблему — это проанализировать вчерашний день.
«Когда проснетесь утром после ночной трапезы, постарайтесь хорошо проанализировать вчерашний день. Были ли завтрак, обед и ужин? Насколько разнообразным было меню? Как хорошо вы спали до этого? Были ли какие-то стрессы, физические нагрузки? Постарайтесь понять, что могло послужить своеобразным триггером и спровоцировать ночной голод», — говорит Ольга Шестакова.
Хорошо засыпать помогают вечерние силовые тренировки, обмывание лица, кистей и стоп ледяной водой перед сном, контрастный душ, горячие ванны, медитации.
Всегда начинайте работу с физическими причинами голода: их возможно выявить и даже скорректировать самостоятельно. Но если вы понимаете, что съели достаточно калорий за день, у вас не было сильного стресса и вы не перетренировались в спортзале, а ночные перекусы продолжаются, то в этом случае без специалиста не обойтись. В идеале это должна быть комплексная работа с психологом и диетологом. Врачи скорректируют пищевые привычки, научат прорабатывать эмоции и вы сможете справляться со стрессом без шоколадки или пачки чипсов.
«Я не рекомендую работать с психологией питания, пока вы себя элементарно не накормили. Мы можем путать банальный голод с психологическим голодом, потому что когда мы хотим есть, наша нервная система растормаживается так, что человек становится злым, ему хочется злиться или даже плакать. У нас сильно меняется психологическое состояние. Нам может казаться, что мы едим из-за тяжелых переживаний, а на самом деле мы просто голодные. Поэтому кормите себя полноценно, не надо целенаправленно голодать, лишая организм завтрака или ужина. Возможно, после корректировки дневного рациона ночной голод перестанет вас преследовать», — заключила диетолог.
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