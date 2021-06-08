Ночные походы к холодильнику или к заветному шкафчику с шоколадками — явление довольно частое, говорит врач-диетолог Ольга Шестакова. «В моменте мы ничего не можем сделать. Человек не способен себя контролировать — это факт. Пока он не съест, то, чего ему хочется, он не уснет». Зато мы может провести подробный анализ и понять, что же провоцирует нас просыпаться и в очередной раз пробираться в темноте на кухню.

Почему мы хотим есть ночью

Одна из самых распространенных причин, почему мы хотим есть ночью — это банальное недоедание в течение дня. «Вы можете не съесть то количество макро- и микронутриентов, которые необходимы для полноценного восстановления организма. Так, если вы в течение дня съели 800 ккал вместо положенных 1500 (речь идет о среднем калораже для женщин), то, вполне логично, что вы проснетесь посреди ночи и пойдете к холодильнику. Организму не хватает ресурсов для восстановления, итог — ночной голод», — рассказала эксперт.