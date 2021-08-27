Как уточняют в университете, авторы исследования были полностью независимы от оксфордских разработчиков вакцин.

В новом исследовании эксперты Оксфордского, Кембриджского, Эдинбургского и Ноттингемского университетов, Лондонской школы гигиены и тропической медицины и других британских клиник проанализировали данные более 29 млн человек в период с 1 декабря 2020 года по 24 апреля 2021-го.

Как сообщает CNBC, исследователи подсчитали, что 107 из 10 млн человек были госпитализированы или умерли от низкого уровня тромбоцитов в течение 28 дней после первой дозы вакцины AstraZeneca. Для сравнения, после положительного теста на коронавирус это число выросло до 934 человек на 10 млн. За это же время случаи венозной тромбоэмболии выявлялись у 66 человек на 10 млн, по сравнению с 12 614 на 10 млн людей с положительным тестом. В то же время, по оценкам, 143 человека на 10 млн были госпитализированы или умерли от ишемического инсульта в течение 28 дней после первой дозы вакцины Pfizer-BioNTech, по сравнению с 1 699 пациентами с подтвержденным коронавирусом. Риски после заражения коронавирусом также оставались повышенными в течение более длительного периода, чем после вакцинации, говорится в исследовании.

Тревожные симптомы, на которые следует обращать внимание:

Новая сильная головная боль, которая не купируется обычными обезболивающими;

Головная боль, усиливающаяся при лежании или наклоне;

Необъяснимые синяки или кровотечения;

Одышка;

Отек ног.

Ранее для защиты от тромбов после вакцинации директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, терапевт Людмила Лапа порекомендовала курящим отказаться от сигарет и принимать антикоагулянты в течение первых трех дней после прививки. Однако врач и телеведущий Александр Мясников не разделил мнения коллеги. Он согласился, что курить не стоит, а вот принимать антикоагулянты без показаний нельзя — в этом случае они «могут убить».