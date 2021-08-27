Исследователи из Оксфордского университета сравнили риски тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов в крови, что приводит к кровотечениям) и тромбоэмболических событий (закупорка сосуда тромбом) после вакцинации и при COVID-19. В исследовании изучались последствия вакцин Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech. Как
«Люди должны знать об этих повышенных рисках после вакцинации против COVID-19 и незамедлительно обращаться за медицинской помощью, если у них развиваются симптомы. Но также они должны знать, что риски значительно выше и возможны в течение более длительных периодов времени, если они заразятся SARS-CoV-2», — говорит ведущий автор работы, профессор клинической эпидемиологии и общей практики Оксфордского университета Джулия Хипписли-Кокс.
Как уточняют в университете, авторы исследования были полностью независимы от оксфордских разработчиков вакцин.
В новом исследовании эксперты Оксфордского, Кембриджского, Эдинбургского и Ноттингемского университетов, Лондонской школы гигиены и тропической медицины и других британских клиник проанализировали данные более 29 млн человек в период с 1 декабря 2020 года по 24 апреля 2021-го.
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Тревожные симптомы, на которые следует обращать внимание:
Новая сильная головная боль, которая не купируется обычными обезболивающими;
Головная боль, усиливающаяся при лежании или наклоне;
Необъяснимые синяки или кровотечения;
Одышка;
Отек ног.
Ранее для защиты от тромбов после вакцинации директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, терапевт Людмила Лапа порекомендовала курящим отказаться от сигарет и принимать антикоагулянты в течение первых трех дней после прививки. Однако врач и телеведущий Александр Мясников не разделил мнения коллеги. Он согласился, что курить не стоит, а вот принимать антикоагулянты без показаний нельзя — в этом случае они «могут убить».
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