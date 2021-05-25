С проблемой образования тромбов после вакцинации столкнулись сделавшие в Европе прививки препаратом AstraZeneca. В России о подобных побочных эффектах после российских вакцин не сообщается, но есть опасность тромбоза у пациентов с тяжелыми формами COVID-19, выяснили ученые.
Чтобы вовремя распознать проблему, эксперты назвали пять ранних признаков образования тромбов. Согласно данным EMA, Европейского агентства лекарственных средств, пациенты должны немедленно обращаться за медицинской помощью, если у них наблюдаются следующие симптомы:
- одышка и сбивчивое дыхание,
- боль в груди,
- отеки ног,
- постоянная боль в области живота,
- неврологические симптомы - сильные и постоянные головные боли, помутнение зрения.
«Если вовремя распознать признаки тромбоза и своевременно начать лечение, можно помочь человеку и избежать осложнений», - цитирует ЕМА газета
Тромб - сгусток крови в просвете кровеносного сосуда, он может появиться из-за сбоев в системе свертывания крови либо проблем с сосудами. Это очень опасное явление, ведь, вырастая внутри сосуда, он постепенно перекрывает поток крови, а значит, кислорода и других веществ к внутренним органам человека, в том числе и к мозгу.
Надо понимать, что тромбы бывают и "хорошие" - они могут образовываться в случае травмы, и быстро рассасываются.
Ранее ученые выяснили, что перенесшие ковид в легкой форме имеют небольшой риск развития тромбоза. По данным исследований, таким пациентам можно не выписывать антикоагулянты для профилактики тромбозов и назначать их только при установленной необходимости.
© ДокторПитер
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