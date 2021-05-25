С проблемой образования тромбов после вакцинации столкнулись сделавшие в Европе прививки препаратом AstraZeneca. В России о подобных побочных эффектах после российских вакцин не сообщается, но есть опасность тромбоза у пациентов с тяжелыми формами COVID-19, выяснили ученые.

Чтобы вовремя распознать проблему, эксперты назвали пять ранних признаков образования тромбов. Согласно данным EMA, Европейского агентства лекарственных средств, пациенты должны немедленно обращаться за медицинской помощью, если у них наблюдаются следующие симптомы:

одышка и сбивчивое дыхание,

боль в груди,

отеки ног,

постоянная боль в области живота,

неврологические симптомы - сильные и постоянные головные боли, помутнение зрения.