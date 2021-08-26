Кондиционеры — это не только про охлаждение помещения, кто-то использует их для обогрева, а кто-то — для притока воздуха. Особенно последним увлекаются в торговых центрах и кафе. Однако специалисты Министерства здравоохранения категорически не советуют это делать. Так как в условиях COVID-19 такая практика может быть даже опасна. Частицы вируса, скопившиеся в системе, будут беспрепятственно распространяться по помещению.
«С целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей — магазинах, учреждениях культуры, образовательных учреждениях, медицинских организациях, общественном транспорте — использование кондиционеров комнатного типа необходимо сводить к минимуму», — предупреждает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
Отдавать предпочтение необходимо естественной вентиляции, то есть проветривать, открывая окна и двери. И делать все это в максимально возможных объемах. Многие врачи опасаются, что из-за ухудшения погоды во многих офисах, магазинах и квартирах люди откажутся от проветривания. Таким образом вирус будет скапливаться в помещениях, количество зараженных новой коронавирусной инфекцией станет расти.
«Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха», — уточняют причину опасений в Минздраве.
Из-за этого в воздухе будут накапливаться и распространяться частицы инфекционного аэрозоля в высокой концентрации. Регулярное проветривание, наоборот, снизит содержание вирусных частиц в воздухе и вероятность заразиться.
Правда, как эту меру предполагают реализовать в торговых центрах или кинотеатрах, где окон в принципе нет, а если есть — они не открываются, не уточняется.
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