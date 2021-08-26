Отдавать предпочтение необходимо естественной вентиляции, то есть проветривать, открывая окна и двери. И делать все это в максимально возможных объемах. Многие врачи опасаются, что из-за ухудшения погоды во многих офисах, магазинах и квартирах люди откажутся от проветривания. Таким образом вирус будет скапливаться в помещениях, количество зараженных новой коронавирусной инфекцией станет расти.

«Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха», — уточняют причину опасений в Минздраве.

Из-за этого в воздухе будут накапливаться и распространяться частицы инфекционного аэрозоля в высокой концентрации. Регулярное проветривание, наоборот, снизит содержание вирусных частиц в воздухе и вероятность заразиться.

Правда, как эту меру предполагают реализовать в торговых центрах или кинотеатрах, где окон в принципе нет, а если есть — они не открываются, не уточняется.