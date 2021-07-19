Кондиционеры справляются с главной задачей — обеспечивают комфортную температуру. Однако не в состоянии увеличить приток воздуха. Напротив, чтобы кондиционер эффективно работал, требуется закрыть окна и двери в помещении.

Летом некоторые руководители компаний пошли на эксперимент и разрешили сотрудникам носить футболки и шорты. Это обеспечило хорошую вентиляцию помещения, так как люди лишний раз не включали кондиционер, а открывали окна на проветривание. Зимой популярность кондиционеров упадет, но возрастет интерес к обогревателям, а чтобы не выпустить тепло, сотрудники опять начнут отказываться от открытых окон. Поэтому предлагается разрешить надевать в офис толстовки и шерстяные джемперы.

Национальный центр инженерной политики под руководством Королевской инженерной академии и Института инженеров по обслуживанию зданий подготовили рекомендации по режиму работы и проветриваний. При этом они не советуют увлекаться всевозможными очистителями и мойками воздуха. При несвоевременной очистке фильтров или смены воды такие аппараты могут нанести даже больший вред, так как будут выпускать в воздух накопившиеся вирусы.

Еще один возможный супер-распространитель новой коронавирусной инфекции — сушилки для рук. Планируется провести дополнительные исследования, не повышают ли они риск заразиться COVID-19?