Раньше главной угрозой здоровью печени считался алкоголь. Но в последние годы европейские медики бьют тревогу — печень страдает и у тех, кто не злоупотребляет алкоголем.

Эту «новую» болезнь так и назвали — неалкогольное ожирение печени, или жировой гепатоз. Последние исследования показывают — гепатоз может быть всего лишь первым этапом на пути к циррозу. И заполучить его вы рискуете, даже не приближаясь к алкоголю.

Неужели все так серьезно?

Как показывают исследования, один из главных признаков надвигающейся беды — висцеральное ожирение. Об этом 24 августа пишет издание Express со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный в Национальной библиотеке медицины США.

Висцеральный или абдоминальный жир — это жир, который накапливается не в подкожных слоях, а вокруг внутренних органов.

Выяснилось, что каждый дополнительный процент висцерального жира повышает шанс получить жировой гепатоз. Коэффициент соотношения шансов равен 2,4, что указывает на прямую и сильную взаимосвязь между абдоминальным жиром и болезнью печени.