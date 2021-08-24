Раньше главной угрозой здоровью печени считался алкоголь. Но в последние годы европейские медики бьют тревогу — печень страдает и у тех, кто не злоупотребляет алкоголем.
Эту «новую» болезнь так и назвали — неалкогольное ожирение печени, или жировой гепатоз. Последние исследования показывают — гепатоз может быть всего лишь первым этапом на пути к циррозу. И заполучить его вы рискуете, даже не приближаясь к алкоголю.
Неужели все так серьезно?
Как показывают исследования, один из главных признаков надвигающейся беды — висцеральное ожирение. Об этом 24 августа пишет издание
Висцеральный или абдоминальный жир — это жир, который накапливается не в подкожных слоях, а вокруг внутренних органов.
Выяснилось, что каждый дополнительный процент висцерального жира повышает шанс получить жировой гепатоз. Коэффициент соотношения шансов равен 2,4, что указывает на прямую и сильную взаимосвязь между абдоминальным жиром и болезнью печени.
Исследование проводили на группе из 38 добровольцев. Выводы получились очень простыми: чем выше был у человека процент висцерального жира, тем значительней развивались гепатоз и фиброз печени.
Таким образом, висцеральное ожирение — одно из главных предвестников проблем с печенью. И если не принять меры, неалкогольное ожирение печени с течением лет может привести к циррозу.
Кроме того, жировой гепатоз напрямую связан с рисками гипертонии, ишемической болезни сердца и инфарктами миокарда.
На ранней стадии болезнь поддается лечению, но лучше не затягивать. Вот что рекомендуют врачи: активный образ жизни, отказ от фастфуда, жареной и жирной пищи, сладкой газировки. В день рекомендуется походить минимум 8 тысяч шагов, а лучше стремиться к 15 тысячам.
Комментарии0