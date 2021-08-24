COVID-19, как и любая вирусная инфекция, может запускать в организме аутоиммунные процессы. Иммунная система дает сбой и начинает воспринимать собственные клетки как чужеродные. Организм вырабатывает антитела, которые поражают собственные органы, разрушая их. В случае с щитовидной железой — это прежде всего хронический аутоиммунный тиреоидит и подострый тиреодит де Кервена.

Так как хронический аутоиммунный тиреоидит протекает в три стадии — с повышенной, нормальной и пониженной функцией щитовидной железы, — то и жалобы могут быть разные. В случае с подострым тиреодитом можно выделить три типичных симптома:

боль в области щитовидной железы;

повышение температуры;

дрожь, потливость, раздражительность.

Если подобные проявления появились у вас через некоторое время после любой вирусной инфекции, нужно немедленно обратиться к эндокринологу.