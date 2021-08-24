Сейчас во многих государственных и частных центрах пациенты после новой коронавирусной инфекции проходят реабилитацию. Врачи называют самые частые симптомы, с которыми к ним обращаются. Среди них в числе первых идут жалобы на астению, раздражительность, сонливость, когнитивные проблемы.
Часто с такими симптомами больных отправляют на прием к психотерапевту, прописывают длительные прогулки и здоровый сон. Однако иногда эти жалобы — прямой путь к эндокринологу, чтобы исключить серьезные аутоиммунные расстройства. Какие заболевания щитовидной железы может спровоцировать COVID-19, и когда стоит незамедлительно обратиться к врачу, рассказала врач-эндокринолог «Инвитро-Воронеж» Елена Киселева.
Елена Киселева
Медицина
Врач-эндокринолог
COVID-19, как и любая вирусная инфекция, может запускать в организме аутоиммунные процессы. Иммунная система дает сбой и начинает воспринимать собственные клетки как чужеродные. Организм вырабатывает антитела, которые поражают собственные органы, разрушая их. В случае с щитовидной железой — это прежде всего хронический аутоиммунный тиреоидит и подострый тиреодит де Кервена.
Так как хронический аутоиммунный тиреоидит протекает в три стадии — с повышенной, нормальной и пониженной функцией щитовидной железы, — то и жалобы могут быть разные. В случае с подострым тиреодитом можно выделить три типичных симптома:
боль в области щитовидной железы;
повышение температуры;
дрожь, потливость, раздражительность.
Если подобные проявления появились у вас через некоторое время после любой вирусной инфекции, нужно немедленно обратиться к эндокринологу.
Общая слабость, которая развивается у всех после перенесенной коронавирусной инфекции, уже должна заставить вас проверить гормоны даже при отсутствии других симптомов. Но особенно важно это сделать, если у вас: слабость, сонливость, потливость, сердцебиение, раздражительность, отеки, одышка, изменения веса как в одну, так и другую сторону, нарушение менструального цикла у женщин, нарушение эректильной функции у мужчин, изменение либидо у обоих полов.
Могут начать расти узловые образования. Поэтому через 4-8 недель после перенесенной инфекции COVID-19 лучше проверить гормональный статус щитовидной железы и обязательно с антителами (ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, АТ-ТПО), а через 3-6 месяцев желательно сделать УЗИ щитовидной железы. В случае выявления отклонений следует обратиться к эндокринологу.
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