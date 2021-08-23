Петербургские лингвисты издали словарь ковидных слов и поговорок
Фото
unsplash.com

Все серьезно, словарь выпустил Институт лингвистических исследований Российской Академии наук в 2021 году. Утвердил к печати Словарь русского языка коронавирусной эпохи ученый совет. Сборник вышел тиражом 500 экземпляров. Составители потрудились на славу, сохранили для будущих поколений «ковидный новояз».

Такого количества новых слов и поговорок за столь короткий срок, вероятно, никогда не появлялось. Особенно можно увязнуть в районе буквы «К», с которой начинается карантин-, корона-, ковид-… Люди очень быстро обогатили речь словами «короназанавес», когда закрылись границы Евросоюза, «карантин-пасс» — разрешение на выход из дома и «карантин-каре» — стрижка, которую осваивали самостоятельно по Интернету. Появился и «коронакотик» — кот, который мог заразиться коронавирусом и распространять его дальше среди желающих погладить.

Из коронавирусного новояза можно составлять целые замысловатые предложения, например: «Из-за произошедшего беззумия, пришлось срочно вакхинироваться и отправиться на диванстрацию». Что в обычной речи означало бы «сбой в зум-конференции отвлек говорящего на алкоголь и выкладывание от скуки фото в социальные сети со смешными подписями».

Читайте также

Какие же слова еще вошли в Словарь коронавирусной эпохи:

  • «Антительцы» — те, кто имеет антитела к коронавирусной инфекции.

  • «Барановирусник» — те, кто в период пандемии послушно соблюдают все противоэпидемические меры.

  • «Вирусовать» — распространять вирус, заражать.

  • «Голомордый» — принципиальный противник ношения средств индивидуальной защиты.

  • «Голоносик» — о том, кто носит медицинскую маску спустив с носа.

  • «Диванстрация» — массовая демонстрация фотографий с шутливыми лозунгами в онлайн-формате.

  • «Домосек» — о том, кто послушно соблюдает режим самоизоляции.

  • «Думскроллер» — о том, кто читает в соцсетях негативные новости о коронавирусной инфекции.

  • «Собяусвайс» — цифровой пропуск, введенный в Москве по время режима самоизоляции в период карантина.

  • «Уханькаться» — заразиться коронавирусной инфекцией.

  • «Фомит» — поверхность предметов, покрытая патогенными микроорганизмами и являющаяся потенциальным источником заражения человека.

Проверь себя

Сможете ли вы угадать значение этих слов. Нажимайте на картинку, чтобы увидеть, как это слово расшифровывается в Словаре коронавирусной эпохи.

«Антимаскер»
Нажмите
Противник использования медицинских масок в период пандемии
«Вакцинофилия»
Нажмите
Приверженность идее необходимости вакцинироваться от коронавирусной инфекции
«Догшеринг»
Нажмите
Cдача в аренду домашней собаки с целью выйти на улицу на официально разрешенную прогулку в период карантина
«Заквартирье»
Нажмите
Пространство за пределами квартиры в период карантина
«Зумби»
Нажмите
Одержимые общением через зум
«Расхламинго»
Нажмите
Генеральная уборка в период карантина
«Тележка»
Нажмите
Товары первой необходимости

Читайте также

Но не только словами едиными полон словарь. Собрали в нем и поговорки времен ковида:

  • Не было заботы — купила баба летучую мышь.

  • На маску надейся, а сам не плошай.

  • А ВОЗ и ныне там.

  • Ковид бояться — в подъезд не ходить.

  • Одна голова — хорошо, а две — не менее полутора метров друг от друга.

  • Переболела — гуляй смело!

  • Корона, что дышло — куда чихнешь, туда и вышла.

  • По маске встречают, по температуре провожают.

  • С кем поведешься, от того и ковиднешься.

  • Сдай, сверчок, свой мазок!

  • COVID по осени считают.

Алена Безменова