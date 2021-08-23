Все серьезно, словарь выпустил Институт лингвистических исследований Российской Академии наук в 2021 году. Утвердил к печати
Такого количества новых слов и поговорок за столь короткий срок, вероятно, никогда не появлялось. Особенно можно увязнуть в районе буквы «К», с которой начинается карантин-, корона-, ковид-… Люди очень быстро обогатили речь словами «короназанавес», когда закрылись границы Евросоюза, «карантин-пасс» — разрешение на выход из дома и «карантин-каре» — стрижка, которую осваивали самостоятельно по Интернету. Появился и «коронакотик» — кот, который мог заразиться коронавирусом и распространять его дальше среди желающих погладить.
Из коронавирусного новояза можно составлять целые замысловатые предложения, например: «Из-за произошедшего беззумия, пришлось срочно вакхинироваться и отправиться на диванстрацию». Что в обычной речи означало бы «сбой в зум-конференции отвлек говорящего на алкоголь и выкладывание от скуки фото в социальные сети со смешными подписями».
Какие же слова еще вошли в Словарь коронавирусной эпохи:
«Антительцы» — те, кто имеет антитела к коронавирусной инфекции.
«Барановирусник» — те, кто в период пандемии послушно соблюдают все противоэпидемические меры.
«Вирусовать» — распространять вирус, заражать.
«Голомордый» — принципиальный противник ношения средств индивидуальной защиты.
«Голоносик» — о том, кто носит медицинскую маску спустив с носа.
«Диванстрация» — массовая демонстрация фотографий с шутливыми лозунгами в онлайн-формате.
«Домосек» — о том, кто послушно соблюдает режим самоизоляции.
«Думскроллер» — о том, кто читает в соцсетях негативные новости о коронавирусной инфекции.
«Собяусвайс» — цифровой пропуск, введенный в Москве по время режима самоизоляции в период карантина.
«Уханькаться» — заразиться коронавирусной инфекцией.
«Фомит» — поверхность предметов, покрытая патогенными микроорганизмами и являющаяся потенциальным источником заражения человека.
Проверь себя
Сможете ли вы угадать значение этих слов. Нажимайте на картинку, чтобы увидеть, как это слово расшифровывается в Словаре коронавирусной эпохи.
Но не только словами едиными полон словарь. Собрали в нем и поговорки времен ковида:
Не было заботы — купила баба летучую мышь.
На маску надейся, а сам не плошай.
А ВОЗ и ныне там.
Ковид бояться — в подъезд не ходить.
Одна голова — хорошо, а две — не менее полутора метров друг от друга.
Переболела — гуляй смело!
Корона, что дышло — куда чихнешь, туда и вышла.
По маске встречают, по температуре провожают.
С кем поведешься, от того и ковиднешься.
Сдай, сверчок, свой мазок!
COVID по осени считают.
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