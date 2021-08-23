Все серьезно, словарь выпустил Институт лингвистических исследований Российской Академии наук в 2021 году. Утвердил к печати Словарь русского языка коронавирусной эпохи ученый совет. Сборник вышел тиражом 500 экземпляров. Составители потрудились на славу, сохранили для будущих поколений «ковидный новояз».

Такого количества новых слов и поговорок за столь короткий срок, вероятно, никогда не появлялось. Особенно можно увязнуть в районе буквы «К», с которой начинается карантин-, корона-, ковид-… Люди очень быстро обогатили речь словами «короназанавес», когда закрылись границы Евросоюза, «карантин-пасс» — разрешение на выход из дома и «карантин-каре» — стрижка, которую осваивали самостоятельно по Интернету. Появился и «коронакотик» — кот, который мог заразиться коронавирусом и распространять его дальше среди желающих погладить.

Из коронавирусного новояза можно составлять целые замысловатые предложения, например: «Из-за произошедшего беззумия, пришлось срочно вакхинироваться и отправиться на диванстрацию». Что в обычной речи означало бы «сбой в зум-конференции отвлек говорящего на алкоголь и выкладывание от скуки фото в социальные сети со смешными подписями».