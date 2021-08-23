История обмана началась в июле этого тогда. Тогда американская блогерша Доминик Де Сильва в своем Instagram сообщила подписчикам ужасную новость: у нее серьезные проблемы со здоровьем, в которых виновата вакцинация от коронавирусной инфекции.
По словам Де Сильвы, она привилась препаратом от компании Pfizer еще в марте. Девушка даже опубликовала видео, на котором видно, что она страдает от страшных судорог. На лечение ей требуется 50 тысяч долларов, сообщает
Американка жалуется, что никто из врачей не понимает, что с ней происходит. Окончательного диагноза тоже. Тем не менее, ей требуется дорогостоящее лечение «у опытного невролога». Блогерша завела страницу сбора, доверчивые подписчики уже успели перечислись почти половину суммы — 17 тысяч долларов.
Но вскоре подписчики стали сомневаться в страданиях девушки. Как писала Доминик, она мучается от головокружений, не может контролировать свое тело, у нее тремор, тупая ноющая боль в ногах, проблемы с речью. Однако несмотря на все это, она выкладывает истории как водит машину и вообще болезнь иногда отступает. Например, на время свадьбы (девушка опубликовала фото с торжества, на котором видно, что она прекрасно себя чувствует).
Вскоре оказалось, что у девушки нет никаких публикаций из больниц и подтвержденных медицинских заключений. Платформа GoFundMe, с помощью которой американка осуществляла сбор, уже заблокировала счет блогерши, а перечисленные ей деньги вернула отправителям. Началось расследование.
Ольга Родионова
Медицина
Врач неврологического отделения 1 ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова, кандидат медицинских наук, преподаватель неврологииwww.instagram.com/dr_rodionova_ov/
«От вакцинации таких нарушений быть не может. Даже если рассматривать наш „Спутник“. После прививки может развиться анафилактический шок, последствия которого будут очень печальны — вплоть до леального исхода. Но это абсолютно индивидуальная реакция, от которой никто не застрахован. Человек может принять какое-либо лекарство и получить такую же реакцию организма. Или съесть апельсин. Единственное, может совпасть по времени: пациент заразился коронавирусом, симптомы не проявились, он вакцинировался и через неделю уже появляются симптомы. Например, коронавирус может привести к воспалению мозга. Но это уже другая история. Плюс та симптоматика, которую описала девушка — это повод для экстренной госпитализации», — рассказала «Доктору Питеру» Ольга Родионова.
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