История обмана началась в июле этого тогда. Тогда американская блогерша Доминик Де Сильва в своем Instagram сообщила подписчикам ужасную новость: у нее серьезные проблемы со здоровьем, в которых виновата вакцинация от коронавирусной инфекции.

По словам Де Сильвы, она привилась препаратом от компании Pfizer еще в марте. Девушка даже опубликовала видео, на котором видно, что она страдает от страшных судорог. На лечение ей требуется 50 тысяч долларов, сообщает издание Toofab .