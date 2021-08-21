Шишки от уколов — патологическая реакция организма на введение лекарства. Медики их называют «постинъекционные инфильтраты». По словам врача-терапевта Юлии Кочановой, образуются такие шишки из-за скопления клеток лимфы и крови под кожей.
Юлия Кочанова
терапия
врач-терапевт Федерального научно-клинического центра ФМБА России
- Инфильтрату предшествует травмирующее воздействие проникшей иглы, а также еще несколько распространенных факторов. Например, слишком быстрый ввод лекарства, вследствие чего препарат не распространяется по тканям. Также в списке причин маслянистая структура лекарства, аллергия на компоненты препарата, маленькая длина иглы, не проникающая в ткани мышц или напряжение мышц во время инъекции, — объясняет специалист.
Как показал недавнее исследование, более 70% россиян боятся уколов. После опроса жителей 21 города выяснилось, что самые пугливые проживают в Москве, Новосибирске и Казани. Петербуржцы оказались смелее многих — город в этом рейтинге занял лишь 18-ю строчку.
Для появления шишек много времени не надо — они образуются в течение 1-2 часов после укола. Прививка — не исключение.
- Любая вакцина, как и вакцина от COVID-19, может вызвать отечность или шишку в месте укола. Причиной появления инфильтрата может стать побочная реакция — гиперчувствительность к компонентам вакцины, а также другие распространенные факторы, — поясняет доктор.
Мази, йод и капуста
По словам Юлии Кочановой, шишки в месте укола, как правило, рассасываются за 2-3 дня. Чтобы ускорить процесс, врачи назначают антигистаминные препараты и мази на основе веществ, способствующих разжижению крови, или снимающих воспаление.
Но некоторые предпочитают справляться домашними средствами. Самое популярное — йодная сеточка.
- Для ее нанесения используется 5% раствор йода и ватная палочка. Необходимо нарисовать на месте укола пересекающиеся линии, при этом сторона каждого получившегося квадрата не должна превышать 1 сантиметра, — уточняет доктор.
Есть и другие методы народной медицины: компресс с медом или прополисом, лист капусты, предварительно обваренный кипятком и остуженный, а также мякоть листьев алоэ, закрепленная марлей или пленкой.
- Если и медикаменты, и домашние средства не оказали должного эффекта, а шишки воспаляются, гноятся или болят, следует сразу же обратиться к врачу. Такие признаки могут указывать на развитие абсцесса после занесенной с иглой инфекции, — предупреждает врач.
Комментарии0