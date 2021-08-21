Мази, йод и капуста

По словам Юлии Кочановой, шишки в месте укола, как правило, рассасываются за 2-3 дня. Чтобы ускорить процесс, врачи назначают антигистаминные препараты и мази на основе веществ, способствующих разжижению крови, или снимающих воспаление.

Но некоторые предпочитают справляться домашними средствами. Самое популярное — йодная сеточка.

- Для ее нанесения используется 5% раствор йода и ватная палочка. Необходимо нарисовать на месте укола пересекающиеся линии, при этом сторона каждого получившегося квадрата не должна превышать 1 сантиметра, — уточняет доктор.

Есть и другие методы народной медицины: компресс с медом или прополисом, лист капусты, предварительно обваренный кипятком и остуженный, а также мякоть листьев алоэ, закрепленная марлей или пленкой.

- Если и медикаменты, и домашние средства не оказали должного эффекта, а шишки воспаляются, гноятся или болят, следует сразу же обратиться к врачу. Такие признаки могут указывать на развитие абсцесса после занесенной с иглой инфекции, — предупреждает врач.