Группа исследователей из Германии, Канады и США на мышах смогла наглядно показать, как коронавирус проникает в организм, за какое время инфекция поражает определенные органы. Результаты эксперимента опубликованы в журнале
Чтобы наглядно продемонстрировать, как коронавирусная инфекция ведет себя внутри млекопитающего, ученые использовали биолюминесцентную визуализацию. Они ввели грызунам белки, которые светятся при специальной съемке. И стали наблюдать. Оказалось, что в первую очередь вирус начинает осваиваться в носовой полости, потом быстро перетекает в легкие. Для этого ему достаточно пары дней. Затем, уже на третий день, он начинает атаковать и другие внутренние органы. Шестой день оказался для мышей роковым: к этому времени коронавирус уже поражал мозг и грызуны погибали.
«Контроль с помощью визуализации в реальном времени за тем, как распространяется вирус, может быть использован для быстрого определения эффективности лечения всего за три-пять дней, что позволит сэкономить время для разработки мер противодействия нынешним и будущим пандемиям», — считает соавтор исследования Прадип Учил.
Ученые также решили выяснить, как будет вести себя вирус, если ввести мышам антитела, полученные из человеческой плазмы. Оказалось, что если грызуны получали их до заражения, то распространение вируса удавалось предотвратить. А если мыши получали их в первые дни, то выздоравливали уже на 3-4 сутки.
Комментарии0