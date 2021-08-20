Группа исследователей из Германии, Канады и США на мышах смогла наглядно показать, как коронавирус проникает в организм, за какое время инфекция поражает определенные органы. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Immunity .

Чтобы наглядно продемонстрировать, как коронавирусная инфекция ведет себя внутри млекопитающего, ученые использовали биолюминесцентную визуализацию. Они ввели грызунам белки, которые светятся при специальной съемке. И стали наблюдать. Оказалось, что в первую очередь вирус начинает осваиваться в носовой полости, потом быстро перетекает в легкие. Для этого ему достаточно пары дней. Затем, уже на третий день, он начинает атаковать и другие внутренние органы. Шестой день оказался для мышей роковым: к этому времени коронавирус уже поражал мозг и грызуны погибали.