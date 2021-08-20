Главный показатель состояния — антимюллеров гормон (АМГ). Его низкие значения сигнализируют о том, что сохранность яйцеклеток в яичниках минимальна.

«Мой гинеколог, увидев мой на анализ на антимюллеров гормон, решил, что у меня пременопауза, точнее угасание функции яичников. А так как возраст уже 40, то и норма, смирись», — пишет в группе « Нетипичный коронавирус» на Фейсбуке одна из участниц.

«У меня мама гинеколог, говорит, после короны пошло огромное количество молодых с АМГ 0. Те, у которых до этого проблем не было, планировали детей», — комментирует тему другая участница группы.

Однако, по словам врача-гинеколога Анастасии Семененко, врачи подобного «феномена», когда «коронавирус убивает женские яйцеклетки», в медицинской практике не наблюдают.