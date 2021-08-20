Что такое «запас яйцеклеток»
Овариальный резерв — это количество первичных фолликулов, которые способны превращаться в яйцеклетки. Женщины рождаются с определенным количеством фолликулов, которое со временем уменьшается, и, следовательно, с истощением резерва снижается вероятность забеременеть. Так у новорожденных девочек он составляет примерно 1,5 миллиона фолликулов, к моменту первой овуляции их становится уже примерно 300 тысяч, а к 35 годам — всего 25 000.
Главный показатель состояния — антимюллеров гормон (АМГ). Его низкие значения сигнализируют о том, что сохранность яйцеклеток в яичниках минимальна.
«Мой гинеколог, увидев мой на анализ на антимюллеров гормон, решил, что у меня пременопауза, точнее угасание функции яичников. А так как возраст уже 40, то и норма, смирись», — пишет в группе «
«У меня мама гинеколог, говорит, после короны пошло огромное количество молодых с АМГ 0. Те, у которых до этого проблем не было, планировали детей», — комментирует тему другая участница группы.
Однако, по словам врача-гинеколога Анастасии Семененко, врачи подобного «феномена», когда «коронавирус убивает женские яйцеклетки», в медицинской практике не наблюдают.
Анастасия Семененко
Главный врач Центра репродукции «Генезис»
- Мы уже около года работаем с пациентами с постковидом, у которых часто видим гормональные нарушения, так как выработка гормонов напрямую связано с дефицитом таких веществ, как железо и витамин D. Поэтому основная цель, когда к нам приходит пациент или пациентка с ковидом, это восполнить нехватку витаминов и микроэлементов и наладить все метаболические процессы в организме. Снижения овариального резерва из-за перенесенной коронавирусной инфекции мы не видим. Запас яйцеклеток генетически детерминирован, то есть в принципе как на роду написано, так и будет. Да, количество гормонов от перенесенного ковида может страдать. Но количество яйцеклеток, заложенных генами, от количества гормонов не зависит.
Кстати
Как сообщает Минздрав, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава России провело крупное исследование по изучению влияния вакцины «Спутник V» на репродуктивное здоровье мужчин и женщин фертильного возраста. В исследовании принимало участие 200 женщин и 200 мужчин. Оказалось, что вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин.
Это исследование стало первым, посвященным изучению влияния отечественной вакцины «Спутник V» на овариальный резерв у женщин и сперматогенез у мужчин с учетом их возможного аутоиммунного происхождения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение вакцины «Спутник V» не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию у мужчин и женщин.
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