По изменениям на ногтях можно судить о перенесенной коронавирусной инфекции. Характерные признаки назвало издание Mirror со ссылкой на профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, ведущего исследователя приложения ZOE Covid Simulator. По словам эксперта, имеющиеся данные говорят, что тип изменения ногтей не зависит от степени тяжести болезни.

5 признаков:

Отчетливые поперечные линии, известные как «линии Миса» или «линии Бо»; Углубление на расстоянии примерно 5 мм от ногтевого ложа; Красные пятна под ногтями в виде полумесяца; Оранжевые кончики ногтей; Отслоение ногтевой пластины от корня (онихомадезис), при котором не чувствуешь ни боли, ни отека.

По словам профессора Спектора, по рукам перенесенную инфекцию можно определить даже если болезнь протекала бессимптомно.