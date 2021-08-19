По изменениям на ногтях можно судить о перенесенной коронавирусной инфекции. Характерные признаки
5 признаков:
Отчетливые поперечные линии, известные как «линии Миса» или «линии Бо»;
Углубление на расстоянии примерно 5 мм от ногтевого ложа;
Красные пятна под ногтями в виде полумесяца;
Оранжевые кончики ногтей;
Отслоение ногтевой пластины от корня (онихомадезис), при котором не чувствуешь ни боли, ни отека.
По словам профессора Спектора, по рукам перенесенную инфекцию можно определить даже если болезнь протекала бессимптомно.
Ранее немецкие эксперты объясняли, как можно по состоянию ногтей распознать онкологическое заболевание. В частности, признаком рака легких могут быть утолщенные или будто «расколотые» ногти, а также неожиданное появляющиеся бугорки на ногтевой пластине. Также врач-диетолог Нататья Сычева называла 12 тревожных признаков на ногтях, которые могут указать на сбои в организме. Например, отсутствие лунул (белых полумесяцев) на ногтях может быть при дефиците витамина В12 и анемии, ломкие ногти — при дефиците фолатов и витамина В3, а заусеницы могут указывать на нехватку витаминов А и Е, биотина (В7). Специалисты напоминают, что лечить ногти, как волосы и кожу, надо изнутри, поскольку их состояние зависит от состояния всего организма.
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