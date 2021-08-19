В этом году врачи в Киеве зафиксировали случаи редкой болезни, которая передается через укусы насекомых. Называется она дирофиляриоз. Человек заражается сразу после того, как его ужалят, пишет издание
При дирофиляриозе уже не отделаться обычным небольшим воспалением и зудом, которые после укусов насекомых не редкость. Под кожей селятся паразитические черви-гельминты. Изначально пострадавшие о них даже не догадываются. На месте укуса образуется подкожный узел, появляется отек, а также покраснение и опухоль. Причем гельминт может мигрировать под кожей на расстояние до 30 см, причем человек ощущает эти передвижения.
Только после таких симптомов закрадываются подозрения, что нужна медицинская помощь. Примечательно, что с момента заражения до возникновения опухоли может пройти достаточно много времени. Врачи говорят, что иногда люди обращаются за помощью через месяц, а иногда и через пару лет после контакта с насекомым — переносчиком болезни.
Удаляют червей-паразитов хирургическим путем. В Киеве за 2021 год извлекли трех гельминтов размером 11, 7 и 12 см. Одного обнаружили в правой кисти человека, двух других достали из глаза.
Ранее «Доктор Питер» писал о жительнице Красноярска, которая жила с паразитом в брюшной полости — он в течение 10 лет методично «захватывал» ткани и органы. Спасла женщину лишь пересадка сразу нескольких органов — печени, сосудов и фрагмента сердца. Как проявлялась коварная болезнь, рассказали медики.
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