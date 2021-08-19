В этом году врачи в Киеве зафиксировали случаи редкой болезни, которая передается через укусы насекомых. Называется она дирофиляриоз. Человек заражается сразу после того, как его ужалят, пишет издание Vesti.ua . Но симптомы могут проявиться далеко не сразу.

При дирофиляриозе уже не отделаться обычным небольшим воспалением и зудом, которые после укусов насекомых не редкость. Под кожей селятся паразитические черви-гельминты. Изначально пострадавшие о них даже не догадываются. На месте укуса образуется подкожный узел, появляется отек, а также покраснение и опухоль. Причем гельминт может мигрировать под кожей на расстояние до 30 см, причем человек ощущает эти передвижения.

Только после таких симптомов закрадываются подозрения, что нужна медицинская помощь. Примечательно, что с момента заражения до возникновения опухоли может пройти достаточно много времени. Врачи говорят, что иногда люди обращаются за помощью через месяц, а иногда и через пару лет после контакта с насекомым — переносчиком болезни.

Удаляют червей-паразитов хирургическим путем. В Киеве за 2021 год извлекли трех гельминтов размером 11, 7 и 12 см. Одного обнаружили в правой кисти человека, двух других достали из глаза.