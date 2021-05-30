Взять черствую булку и пойти покормить голубей — неплохой повод для прогулки с ребенком. Но гораздо лучшая идея — отправиться туда, где нет домов и детских садиков. Чем дальше от жилых кварталов встретятся хлебные крошки и их потребители — голуби — тем лучше. А любителям и защитникам птиц должно быть запрещено кормить «летающих крыс» там, где это им удобно, считает врач.

- Голуби селятся там, где им комфортно и где есть источники пищи, — разъясняет наш эксперт. — Поэтому чем ближе к вашему дому у них будут «кормушки», тем хуже. Птичьи перья и помет голубей могут быть причиной заражения человека сальмонеллезом, туберкулезом и орнитозом. Кроме того, голуби, поселившиеся на чердаке, часто становятся причиной «нападения» на людей очень неприятных насекомых — эктопаразитов птиц. Пример — голубиные клещи.

Внешне этот паразит очень напоминает обычного клеща, но меньше размером — от 4 до 10 мм — и имеет на теле яркую полоску. Его укус для человека гораздо болезненнее, чем обычного клеща. После него кожа сильно зудит и чешется, а если укус пришелся в шею — могут возникнуть сильный отек и опухоль.

По словам эксперта, компаниям по борьбе с вредителями очень часто поступают жалобы на нашествие «неизвестных насекомых» от жильцов верхних этажей домов.