Взять черствую булку и пойти покормить голубей — неплохой повод для прогулки с ребенком. Но гораздо лучшая идея — отправиться туда, где нет домов и детских садиков. Чем дальше от жилых кварталов встретятся хлебные крошки и их потребители — голуби — тем лучше. А любителям и защитникам птиц должно быть запрещено кормить «летающих крыс» там, где это им удобно, считает врач.
- Голуби селятся там, где им комфортно и где есть источники пищи, — разъясняет наш эксперт. — Поэтому чем ближе к вашему дому у них будут «кормушки», тем хуже. Птичьи перья и помет голубей могут быть причиной заражения человека сальмонеллезом, туберкулезом и орнитозом. Кроме того, голуби, поселившиеся на чердаке, часто становятся причиной «нападения» на людей очень неприятных насекомых — эктопаразитов птиц. Пример — голубиные клещи.
Внешне этот паразит очень напоминает обычного клеща, но меньше размером — от 4 до 10 мм — и имеет на теле яркую полоску. Его укус для человека гораздо болезненнее, чем обычного клеща. После него кожа сильно зудит и чешется, а если укус пришелся в шею — могут возникнуть сильный отек и опухоль.
По словам эксперта, компаниям по борьбе с вредителями очень часто поступают жалобы на нашествие «неизвестных насекомых» от жильцов верхних этажей домов.
- Если мы слышим такой «анамнез», то сразу понимаем, что причина в птицах на чердаке, — отмечает Николай Дубинин. — Поэтому в случае подобного соседства лучше исключить проникновение птиц на чердаки либо заниматься
Санитарный врач также дал несколько советов любителям прогулок в парке, подолгу сидящим под сосной с протянутым на ладошке орешком в ожидании голодной белочки.
- Белка — типичный грызун, — отмечает Николай Дубинин. — Поэтому большинство болезней, которые встречаются у диких грызунов, могут обнаруживаться и у белок, и «успешно» передаваться людям — вирус бешенства, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), лептоспироз, туляремия.
Эксперт отмечает, что опасные заболевания у белок редки и выявление каждого случая, к примеру, чумы, может вызвать введение чрезвычайного положения на всей территории области или региона страны.
- А вот лептоспироз — природно-очаговое заболевание, оно передается с мочой грызунов. Например при загрязнении ими продуктов. Детей, например, могут заражать, попадая в песочницы, — говорит Николай Дубинин.
По его словам, надо помнить, что белки — это дикие животные, а не просто милые и забавные обитатели парков.
- Опасность представляет поведение грызунов. Все мы привыкли к ручным белочкам в парке. Они практически едят с рук. Все хотят погладить белку и посадить на плечо или голову. Но делать этого не стоит. Белка может укусить, особенно ребенка. А это чревато хирургической инфекцией. И уж точно не стоит ловить белок, встреченных в лесу. Они — дикие животные, которые ранее не видели человека, и могут быть опасны, — предупреждает врач.
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