Одно из самых «недооцененных» горожанами ядовитых растений — ландыш. В мае — сезон его цветения. У станций метро в Петербурге бабулечки уже вовсю продают скромные, но притягивающие глаз букетики. Вручивших своим любимым белые, с нежным ароматом, бутончики в обрамлении широких зеленых листьев, очень рискуют. Ландыш — очень ядовит. И не только он. Какие растения наиболее опасны, разъясняет эксперт Ботанического сада Петра Великого.

«Можно говорить о трех представляющих опасность и цветущих в конце мая — начале июня растениях — это ландыш майский, багульник (рододендрон) болотный и вороний глаз», — говорит старший научный сотрудник, научный куратор коллекций полезных растений и растений Северо-запада России, кандидат биологических наук Ирина Паутова.

Ландыш майский