Одно из самых «недооцененных» горожанами ядовитых растений — ландыш. В мае — сезон его цветения. У станций метро в Петербурге бабулечки уже вовсю продают скромные, но притягивающие глаз букетики. Вручивших своим любимым белые, с нежным ароматом, бутончики в обрамлении широких зеленых листьев, очень рискуют. Ландыш — очень ядовит. И не только он. Какие растения наиболее опасны, разъясняет эксперт Ботанического сада Петра Великого.
«Можно говорить о трех представляющих опасность и цветущих в конце мая — начале июня растениях — это ландыш майский, багульник (рододендрон) болотный и вороний глаз», — говорит старший научный сотрудник, научный куратор коллекций полезных растений и растений Северо-запада России, кандидат биологических наук Ирина Паутова.
Ландыш майский
Нежный цветок можно встретить в сосновых и широколиственных лесах, по сухим опушкам и склонам. Его белые или чуть розоватые бутоны-колокольчики радуют глаз с мая до середины июня. Высота растений 12-30 см. Листа два, редко — три, эллиптические. Кстати, немногим известно, что все части растения очень ядовиты. Если съесть часть листа, или цветок, или красно-оранжевую круглую ягодку (она появляется после цветения и держится на растении очень долго), то может сильно заболеть живот, открыться рвота, появиться головная боль, аритмия, упасть давление. Для ребенка 2-3 ягодки могут оказаться смертельными.
— Нюхать ландыш совершенно не вредно, аромат у цветов нежный и не вызывает никаких плохих реакций, их можно ставить дома в вазочки, — поясняет Ирина Паутова. — Но очень опасен сок ландыша, который выделяется из стеблей, а также цветки и листья (если вы захотите их пожевать), и особенно — ягоды. Это яд. Для птиц красный цвет сигнализирует об опасности, люди же собирают именно красные ягоды — клюкву, бруснику и так далее.
Даже если вы очень аккуратно вытянете ландыш из земли или тем более сорвете, на руках останется ядовитый сок. Если он попадет в рот, может вызвать головную боль и рвоту. Эксперт советует обязательно мыть руки после того, как потрогаете ландыши. Особенно важно, если ландыш растет у вас на даче — не пересаживать растение, не надев перчаток.
Добавим, что при этом ландыш содержит сердечные гликозиды. Эти соединения использовали в качестве лекарственных средств и ритуальных ядов еще в глубокой древности. Считается, что в терапевтических дозах они они оказывают кардиотоническое и антиаритмическое действие, и могут использоваться для лечения сердечной недостаточности. Но самостоятельно заниматься самолечением запрещено. В аптечных препаратах концентрация вытяжки из ландыша не велика и не сможет нанести организму существенного вреда.
Багульник болотный
Это растение цветет с конца мая до первой декады июля. У него очень сильный запах, который вдыхать может быть очень опасно. Багульник — вечнозеленый кустарник высотой от 20 до 90 см. Он встречается на верховых болотах, в заболоченных сосновых и смешанных лесах, по болотистым берегам озер. Листья продолговатые, кожистые, с завернутыми вниз краями. Особенность багульника, которая помогает его быстро распознать — стебли и листья с нижней стороны покрыты рыжим «войлочным» опушением. Во время цветения багульник распускается густыми белыми соцветиями.
- Багульник, который растет на болотах, имеет очень сильный специфический запах, — поясняет Ирина Паутова. — Если присесть рядом, подышать, задумавшись, может разыграться нешуточная головная боль и даже развиться аллергическая реакция.
Дело в том, что все растение содержит эфирные масла. Вдыхание эфирных масел, особенно в жаркий сухой день приводит к сильным головным болям, вызывая приступы сильной тошноты.
Вороний глаз
Это растение можно увидеть в сырых хвойно-лиственных лесах, в зарослях кустарников. Оно достигает 15-40 см высоты. Узнать вороний глаз легко — четыре крупных листа, без черешков, расположены друг напротив друга, а посередине — одиночный цветок, на месте которого затем появляется сизоватая, блестящая, черная ягода.
Вороний глаз цветет в мае-июне. Ядовиты его листья, цветки и корни. А особенно опасна ягода, привлекающая любителей «подножного» корма и часто — любопытных малышей.
- Растение это в лесу выглядит ярко — четыре листочка, белый цветочек, потом — черная ягодка. Но если вы их попробуете, то заработаете серьезные проблемы со здоровьем, — говорит Ирина Паутова. — Это может привести к поражению центральной нервной системы и сердца.
Кстати, несмотря на то, что медицинское применение этого растения запрещено, настои его ягод и листьев иногда используют народные целители.
Другие опасные растения
Борщевик Сосновского
Цветет «гигантский укроп» чуть позже — в июле. Опасны эфирные масла, которые вызывают химический ожог. Он проявляется при воздействии солнца, поэтому случайно прикоснувшись к борщевику, лучше пару дней не подставлять место ожога под солнечные лучи.
Болиголов пятнистый
Это растение похоже на высокие белые зонтики с листиками как у петрушки. Опасны все части болиголова. Отравление проявляется в виде головной боли, тошноты и рвоты.
Бузина красная
Это небольшой кустарник с красными гроздьями ягод. Опасны именно они — в плодах бузины содержится производные синильной кислоты. Кстати, в сушеном виде ягоды не ядовиты.
Вех ядовитый или водяной болиголов (кашка)
Это растение с белыми зонтиками пахнет почти как сельдерей, а его корни — ядовиты, хоть и похожи на съедобные «корешки». Вызывают судороги, рвоту, головокружение.
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