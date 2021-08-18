Если подробно разбирать способы передачи новой коронавирусной инфекции, то их можно разделить на два типа: воздушно-капельный и контактный, рассказала
Если говорить о воздушно-капельном, то в этом случае частички вируса передаются со слюной или слизью из носоглотки. При контактном способе передаче вирус «перескакивает» со слизистой на слизистую, как, например, это происходит при поцелуе. Или с кожи на кожу, когда заболевший чихнул в ладони, а затем пожал вам руку. Не обязательно контакт должен быть прямым: вирус отлично чувствует себя на мебели и смартфонах.
«Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи. Если вирус проник в организм человека со вдохом, полученная доза моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая легкие», — пояснила Малиновская.
Если же вирус попадает на слизистые, то добраться до легких ему сложнее. Это позволяет врачам выиграть время и вылечить пациента до того как начнутся серьезные осложнения.
Именно поэтому очень важно носить маску: она сможет обезопасить вас от тяжелого течения ковида, напомнила врач. Очень важно, куда попал вирус и где он стал размножаться. И, конечно же, еще один надежный способ обезопасить себя — это вакцинироваться, заключила она.
За тяжелое течение COVID-19 также может отвечать ген, связанный с группой крови. Исследователи нашли более десятка генов, которые влияют на инфекционное заболевание. Их еще предстоит изучить детально. Но открытие поможет спасти пациентов.
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