Если подробно разбирать способы передачи новой коронавирусной инфекции, то их можно разделить на два типа: воздушно-капельный и контактный, рассказала РИА Новостям врач-инфекционист Светлана Малиновская.

Если говорить о воздушно-капельном, то в этом случае частички вируса передаются со слюной или слизью из носоглотки. При контактном способе передаче вирус «перескакивает» со слизистой на слизистую, как, например, это происходит при поцелуе. Или с кожи на кожу, когда заболевший чихнул в ладони, а затем пожал вам руку. Не обязательно контакт должен быть прямым: вирус отлично чувствует себя на мебели и смартфонах.