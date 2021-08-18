Некоторые мужчины и женщины начинают лысеть очень рано. Причин может быть множество, одна из самых распространенных — это очаговая алопеция. Команда китайский фармацевтов придумала, как помочь людям вернуть волосы: они создали уникальный пластырь, который может «растворяться» в коже головы, а затем стимулировать рост волос. О разработке сообщает Американское химическое общество (ACS).

Для создания лечебного компонента, который будет стимулировать рост волос, ученые выбрали церий: этот химический элемент уже зарекомендовал себя как средство от облысения. Предыдущие опыты доказали, что его частицы помогают избежать гибели волосяных фолликулов. Но у наночастиц с церием был недостаток: они не могли проникнуть во внешний слой кожи. Поэтому основная цель фармацевтов — создать «путь» для этих наночастиц.