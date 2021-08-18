Некоторые мужчины и женщины начинают лысеть очень рано. Причин может быть множество, одна из самых распространенных — это очаговая алопеция. Команда китайский фармацевтов придумала, как помочь людям вернуть волосы: они создали уникальный пластырь, который может «растворяться» в коже головы, а затем стимулировать рост волос. О разработке
Для создания лечебного компонента, который будет стимулировать рост волос, ученые выбрали церий: этот химический элемент уже зарекомендовал себя как средство от облысения. Предыдущие опыты доказали, что его частицы помогают избежать гибели волосяных фолликулов. Но у наночастиц с церием был недостаток: они не могли проникнуть во внешний слой кожи. Поэтому основная цель фармацевтов — создать «путь» для этих наночастиц.
Исследователи решили превратить эти наночастицы в микроиглы. Для этого они покрыли их полиэтиленгликолем, затем смешали их с гиалуроновой кислотой. Смесь застыла, превратившись в своеобразный пластырь. Разработку опробовали на мышах. Перед опытами грызунов специально сделали лысыми, удалив шерсть кремом для депиляции. Мышей разделили на две группы: первым облысевшим клеили пластырь с церием, другим — без него, но со средством от облысения.
Результат показал, что оба пластыря смогли простимулировать рост новых кровеносных сосудов вокруг волосяных фолликулов. Однако первая группа подопытных выдала лучший результат: новые фолликулы сформировались быстрее, волосы стали раньше пробиваться и быстрее расти. У некоторых шерсть даже стала плотнее.
Ученые пока не опробовали разработку на людях. Но они уверены, что уникальный пластырь в блжайщем будущем поможет облысевшим снова радоваться волосам на голове.
Справка
Одна из наиболее частых причин облысения — гнездовая или очаговая алопеция. Она формируется в виде одного или нескольких округлых очагов облысения разных размеров, располагающихся на волосистой части головы, а также может быть в области бровей, бороды, ресниц и даже на теле. При развитии болезни очаги, увеличиваясь, могут сливаться друг с другом, образовывая области поражения произвольной формы, могут перемещаться. Очаговая алопеция может проявиться у мужчин, женщин и детей. До сих пор не выяснена природа этого вида облысения, однако многое говорит о том, что это аутоиммунное заболевание, то есть клетки нашей же иммунной системы препятствуют росту наших же волос.
Комментарии1