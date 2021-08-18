Почти полторы тысячи москвичей оштрафованы за отказ пройти ПЦР-тестирование после отпуска и загрузить результаты на Единый портал госуслуг. Так, за короткий срок им были выписаны штрафы на 20 миллионов 290 тысяч рублей. Об этом в среду, 18 августа, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Таким образом, средняя сумма штрафа составила почти 13 тысяч рублей. Несколько штрафов на семью — и удар по бюджету получается приличный.

И это только начало. По данным ведомства, в отношении нарушителей продолжают выписывать административные протоколы, а дела направляются на рассмотрение в суды.

- С 1 августа 2020 года Управлением Роспотребнадзора по городу Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19 на Едином Портале Госуслуг, направлено 7954 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 4763 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.