Почти полторы тысячи москвичей оштрафованы за отказ пройти ПЦР-тестирование после отпуска и загрузить результаты на Единый портал госуслуг. Так, за короткий срок им были выписаны штрафы на 20 миллионов 290 тысяч рублей. Об этом в среду, 18 августа, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Таким образом, средняя сумма штрафа составила почти 13 тысяч рублей. Несколько штрафов на семью — и удар по бюджету получается приличный.
И это только начало. По данным ведомства, в отношении нарушителей продолжают выписывать административные протоколы, а дела направляются на рассмотрение в суды.
- С 1 августа 2020 года Управлением Роспотребнадзора по городу Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19 на Едином Портале Госуслуг, направлено 7954 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 4763 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Максимальная сумма штрафа — 40 тысяч рублей, и это если обойдется без заражений. Если же будет доказано, что отказавшийся от ПЦР-теста заразил коронавирусом кого-то еще, сумма взлетает до космических 300 тысяч рублей.
Напомним, ранее Роспотребнадзор обязал всех россиян, возвращающихся из-за рубежа, делать ПЦР-тесты за свой счет и подгружать их на Единый портал госуслуг. На это у граждан есть неделя: три дня после возвращения на прохождение тестирования, и еще 4 дня, чтобы подгрузить данные в систему.
От ПЦР-тестирования освобождены только те, кто в течение года сделал прививку или переболел коронавирусом в последние 6 месяцев.
Добавим: средняя стоимость ПЦР-теста в Москве и Петербурге сейчас составляет 2300 рублей. На семью туристов из 4 человек — почти 10 тысяч рублей. Впрочем, штрафы платить все равно дороже выйдет.
Кстати
География туризма для россиян постепенно расширяется. Так, власти Таиланда заявили, что открывает границы для тех, кто привился «Спутником V» — главные «песочницы Пхукета» теперь можно посещать безо всякого карантина. Кроме того, планирует открыть границы Чехия. Что еще приятней, ВОЗ заявила, что все-таки рассмотрят российскую вакцину на предмет международного признания. Тогда страны ЕС станут доступны для всех россиян, привитых «Спутником».
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