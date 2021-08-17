Мальчик едва не остался без глаза из-за слишком прыткой домашней крысы

Семилетний мальчик решил поиграть с домашней крысой, пока его старшая сестра чистила клетку грызунам. В семье живут два хвостатых друга, которые, по словам домочадцев, ласковые и совершенно безобидные. Крысы играли на диване, ребенок решил понаблюдать за ними. Внезапно один из грызунов резко подпрыгнул вверх и сильно ткнул своим острым носом в глаз малыша.
Мальчик схватился за лицо, зажмурился и сразу побежал к маме — рассказать, что ему сейчас очень больно. Скорая помощь увезла пострадавшего в Городскую больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону, на базе которой действует областной офтальмологический центр.
У ребенка диагностировали проникающее ранение глаза с поражением роговицы и выпадением радужной оболочки. Врачи экстренно прооперировали мальчика. Операция прошла успешно, зрение удалось сохранить.
«В последнее время к нам нередко поступают как взрослые, так маленькие пациенты, получившие травмы глаз во время игр с домашними питомцами. Даже если у вас живут кошки, собаки, декоративные крысы, которые вовсе не агрессивные и очень ласковые, то все равно нужно быть осторожными, особенно во время игр. Порой одно неосторожное движение во время забав может причинить большой вред. В случае травмирования глаза немедленно следует обратиться за медицинской помощью», —
Ранее «Доктор Питер» писал о необычном случае, с которым столкнулись оренбургские врачи — они спасли женщину с редкой патологией. Правый глаз пациентки внезапно перестал двигаться, повернувшись зрачком к переносице, в то время как с левым было все в порядке. Медики заподозрили редкое заболевание — и оказались правы.
Комментарии0