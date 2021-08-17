Мальчик едва не остался без глаза из-за слишком прыткой домашней крысы

Семилетний мальчик решил поиграть с домашней крысой, пока его старшая сестра чистила клетку грызунам. В семье живут два хвостатых друга, которые, по словам домочадцев, ласковые и совершенно безобидные. Крысы играли на диване, ребенок решил понаблюдать за ними. Внезапно один из грызунов резко подпрыгнул вверх и сильно ткнул своим острым носом в глаз малыша.

Мальчик схватился за лицо, зажмурился и сразу побежал к маме — рассказать, что ему сейчас очень больно. Скорая помощь увезла пострадавшего в Городскую больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону, на базе которой действует областной офтальмологический центр.