Автор публикации — Кристина Пейджел, директор отдела клинических операционных исследований Университетского колледжа Лондона — развенчала самые популярные мифы о COVID-19.

«Я не заражу никого и не передам вирус, потому что я полностью вакцинирован»

По словам Пейджел, задокументировано множество случаев заражения COVID-19 полностью вакцинированными людьми, в том числе и тяжелых. Вакцины эффективны в предотвращении заражения 50%-60%, уточнила эксперт. При этом на ранних стадиях инфекции вакцинированные люди имеют такую же высокую вирусную нагрузку, как и невакцинированные.

«Вакцины невероятно хороши для защиты от серьезных заболеваний, но менее эффективны для предотвращения заражения. Данные исследования Imperial REACT в Англии показывают, что вакцины эффективны в предотвращении заражения от 50% до 60% (независимо от того, есть ли у вас симптомы).

Последние данные показывают, что на ранних стадиях инфекции вакцинированные люди имеют такую ​​же высокую вирусную нагрузку, как и невакцинированные инфицированные люди, но вакцинированные люди затем избавляются от вируса быстрее. Вакцинация помогает предотвратить как инфекцию, так и передачу инфекции, но она несовершенна, и вы, конечно, не можете предполагать, что вы не можете заболеть или что вы не можете заразить других».