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«Я не заражу никого и не передам вирус, потому что я полностью вакцинирован»
По словам Пейджел, задокументировано множество случаев заражения COVID-19 полностью вакцинированными людьми, в том числе и тяжелых. Вакцины эффективны в предотвращении заражения 50%-60%, уточнила эксперт. При этом на ранних стадиях инфекции вакцинированные люди имеют такую же высокую вирусную нагрузку, как и невакцинированные.
«Вакцины невероятно хороши для защиты от серьезных заболеваний, но менее эффективны для предотвращения заражения. Данные исследования Imperial REACT в Англии показывают, что вакцины эффективны в предотвращении заражения от 50% до 60% (независимо от того, есть ли у вас симптомы).
Последние данные показывают, что на ранних стадиях инфекции вакцинированные люди имеют такую же высокую вирусную нагрузку, как и невакцинированные инфицированные люди, но вакцинированные люди затем избавляются от вируса быстрее. Вакцинация помогает предотвратить как инфекцию, так и передачу инфекции, но она несовершенна, и вы, конечно, не можете предполагать, что вы не можете заболеть или что вы не можете заразить других».
«У меня хорошая иммунная система, поэтому вакцина мне не нужна»
Даже при сильной иммунной системе можно сильно заболеть коронавирусом, в том числе попасть в больницу и умереть, предупреждает Пейджел.
«Конечно, иметь хорошую иммунную систему лучше, чем иметь плохую, но ранее здоровые люди все еще могут сильно заболеть, в том числе оказаться в больнице и умереть. Мы также знаем, что от 10% до 30% взрослых могут заболеть «длительным COVID», даже при легкой начальной болезни.
И дело не только в вас. Вы вполне можете заразиться Covid и преодолеть его без проблем, или даже вообще не иметь симптомов, но кого вы заразили? Мы все можем вступить в контакт с уязвимыми людьми в супермаркете, в общественном транспорте, навещая семью или в пабе. Мы обязаны им попытаться избежать заражения сами».
«Для детей COVID не представляет опасность»
Дети подвергаются гораздо более низкому риску тяжелого заболевания или длительного заболевания COVID, чем взрослые, но все же могут столкнуться с этим, отмечается в статье.
В Англии госпитализирован с ковидом один из 200 детей. У детей также может развиться так называемый мультисистемный воспалительный синдром через несколько недель после заражения, который может быть очень серьезным и требовать интенсивной терапии.
У скольких именно детей развивается длительный COVID-19 с постоянными симптомами, все еще исследуется, причем различные исследования дают оценки в диапазоне от 2% до 8%. Это более низкие показатели, чем у взрослых, но они также не равны нулю, и с продолжающимся высоким уровнем инфекций у детей в обозримом будущем (особенно когда они остаются непривитыми и возвращаются в школу) даже 2% от большого числа довольно высоки, — отмечает автор статьи Кристина Пейджел.
«Маски не эффективны»
«Теперь мы знаем, что COVID-19 основном передается воздушно-капельным путем и распространяется людьми, которые дышат, говорят, кричат и поют, — пишет эксперт. — Маски ни в коем случае не идеальны, но они останавливают большую часть вашего дыхания, попадающего в чужое лицо, когда вы взаимодействуете с ними.
Мы носим маски в первую очередь для того, чтобы защитить других от нашего дыхания, а не для того, чтобы защитить себя от других. Если вы хотите защитить и других, и себя, вам нужно купить более качественную маску, которая подходит очень хорошо. Лучшими масками являются
Недавнее исследование показало, что высокая доля людей, носящих маски, связана со снижением примерно на 20% общих показателей передачи инфекции среди населения, что является значительным количеством».
«Эта волна коронавируса будет последней»
«В Великобритании появлялись заголовки, в которых каждую из предыдущих волн называли последней, и они ошибались, — говорит Кристина Пейджел. — Правительство заявляет, что ситуация непредсказуема, и многие эксперты ожидают, что инфекция снова вырастет с наступлением осени и зимы.
Поскольку до следующего всплеска инфекции вряд ли удастся упасть до низкого уровня, вы можете возразить, что все это часть одной волны, но есть вероятность, что мы будем находиться в мире с высоким уровнем заболеваемости еще несколько месяцев. Еще неизвестно, насколько высокой, долгой и ухабистой будет эта история.
Наконец, если появится новый вариант коронавируса, который более заразен, чем «Дельта», или лучше заражает вакцинированных людей, это снова изменит правила игры, как это сделали «Дельта» в мае и «Альфа» в декабре прошлого года. При таком сценарии наверняка возникнет новая, еще более серьезная волна.
Мы не знаем, насколько это вероятно, но пока COVID остается распространенным во всем мире, это будет возможно длиться на протяжении месяцев, а возможно и лет в будущем. Вот почему мы не можем однозначно сказать, что это последняя волна, и вот почему так важно помочь всему миру сделать прививку».
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