В ближайшие несколько лет COVID-19 будет поражать, в основном, маленьких детей, которые не были вакцинированы или не подвергались воздействию вируса, говорится в исследовании американско-норвежской команды ученых, опубликованном в журнале Science Advances, пишет издание India Today.

- После заражения коронавирусом явно прослеживаются все более тяжелые исходы и летальный исход у пациентов в возрасте, — сказал Оттар Бьорнстад из Университета Осло в Норвегии. — Тем не менее, результаты нашего исследования показывают, что риск заражения, скорее всего, переместится на детей младшего возраста, поскольку взрослое население приобретает иммунитет либо в результате вакцинации, либо переболев.

В исследовании отмечается, что такие трансформации наблюдались и с другими коронавирусами и вирусами гриппа, когда они появлялись, а затем становились эндемичными (заболевания, которые постоянно присутствуют в сообществе людей).

- Например, пандемия 1889–1890 годов, когда бушевал так называемый «азиатский» или «русский грипп», в результате которой погиб один миллион человек, в основном — старше 70 лет, могла быть вызвана появлением вируса HCoV-OC43, который в настоящее время является эндемическим — легким, повторяющимся, вирусом простуды, поражающим в основном детей, — привел пример Оттар Бьорнстад.

Ученый также предупредил, что если иммунитет у переболевших ковидом все же ослабевает (этот вопрос пока не имеет точного ответа), то и взрослые будут продолжать болеть, хотя предыдущее воздействие вируса уменьшит тяжесть заболевания.

- Эмпирические данные о сезонных коронавирусах показывают, что переболев, человек получает только краткосрочный иммунитет и вполне может заболеть повторно. Поэтому новые вспышки ковида будут возможны, но первая встреча с коронавирусом все же может заставить иммунную систему обеспечить некоторую защиту от тяжелого течения повторного заболевания, — сказал Бьорнстад.

Ученый также пояснил, что согласно исследованиям, вакцинация работает в этом смысле лучше и обеспечивает более сильную защиту от заражения.

- Поэтому мы призываем всех пройти вакцинацию как можно скорее, — пояснил он.