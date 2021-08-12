Нейросеть научилась идентифицировать опухоли на 3D-снимках мозга. Об этом сообщила группа ученых Вашингтонского университета. Результаты исследования опубликовал научный журнал Radiology: Artificial Intelligence .

Это открытие позволит не подвергать пациента опасной для жизни операции, когда для диагностики рака требуется извлечь фрагменты новообразований для анализа возможных следов опухоли.