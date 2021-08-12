Нейросеть научилась идентифицировать опухоли на 3D-снимках мозга. Об этом сообщила группа ученых Вашингтонского университета. Результаты исследования опубликовал научный журнал
Это открытие позволит не подвергать пациента опасной для жизни операции, когда для диагностики рака требуется извлечь фрагменты новообразований для анализа возможных следов опухоли.
Ученые предложили проводить диагностику при помощи нейросетей — по снимкам МРТ пациентов. Эксперимент удался. Искусственный интеллект успешно справился с этой задачей при анализе как знакомых, так и новых изображений, пишет
Исследователи отмечают, что нейросети успешно справились с диагностикой шести самых распространенных видов рака мозга — двух подтипов глиомы, менингиомы, аденомы, нейромы и различных форм метастаз, которые проникают в мозг из-за злокачественных новообразований в других органах тела. На долю этих видов опухолей, по словам исследователей, приходится большая часть случаев рака мозга.
- Глубинное обучение можно использовать для автоматического обнаружения, классификации и оценки опасности новообразований в мозге. В будущем, нейросетевой анализ снимков МРТ дополнит или даже заменит гистопатологические исследования», —
Добавим, что в работе ученых принял участие и россиянин Михаил Мильченко, эксперт по радиологии, кандидат наук, научный сотрудник Вашингтонского университета.
Нейронная сеть — математическая модель, которая функционирует и работает подобно человеческому мозгу, по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Она пропускает входную информацию в виде данных через систему «нейронов».
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