Сотни тысяч писем с однотипным текстом полетели на электронную почту во всем мире. В них поздравляют адресата с победой и обещают выплатить миллион долларов. Неожиданный выигрыш, якобы, полагается от Всемирной организации здравоохранения, которая таким образом хочет компенсировать ущерб, нанесенный пандемией COVID-19.
«Нам стало известно о письмах, распространяемых мошенниками, — сообщили в ВОЗ. — Они утверждают, что приз вручается ВОЗ совместно с Международным валютным фондом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс».
Мошенники заверяют «победителей», что их компанию в Лондоне лично выбрал ВОЗ для обработки выплат лотереи.
«Мошенники стремятся получить личные данные, запрашивают копию паспорта, или другого документа, удостоверяющего личность, гражданство, уточняют род занятий, домашний адрес и телефон», — говорится в сообщении ВОЗ.
В Организации предупреждают, что ничего и никому отправлять не следует, так как, прикрываясь ВОЗ, действуют мошенники.
«Это афера! Согласно нашим записям, ВОЗ никогда не назначала и не вступала в какие-либо договорные отношения с организацией под названием „Capital Finance, Inc.“, — предупреждают во Всемирной организации здравоохранения. — И мы никаким образом не связаны с этим мошенничеством».
Большинство писем приходит с сайта www.capitalfinanceinc.net. Но бывают и другие порталы, которые используют мошенники. При этом действуют они по всему миру, пользуясь тем, что люди доверяют организациям, которые, якобы, устроили эту лотерею.
«Мы настоятельно рекомендуем получателям подобной корреспонденции проявлять осторожность, о фактах мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы ваших стран», — советует ВОЗ.
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