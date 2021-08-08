Сотни тысяч писем с однотипным текстом полетели на электронную почту во всем мире. В них поздравляют адресата с победой и обещают выплатить миллион долларов. Неожиданный выигрыш, якобы, полагается от Всемирной организации здравоохранения, которая таким образом хочет компенсировать ущерб, нанесенный пандемией COVID-19.

«Нам стало известно о письмах, распространяемых мошенниками, — сообщили в ВОЗ. — Они утверждают, что приз вручается ВОЗ совместно с Международным валютным фондом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс».

Мошенники заверяют «победителей», что их компанию в Лондоне лично выбрал ВОЗ для обработки выплат лотереи.

«Мошенники стремятся получить личные данные, запрашивают копию паспорта, или другого документа, удостоверяющего личность, гражданство, уточняют род занятий, домашний адрес и телефон», — говорится в сообщении ВОЗ.