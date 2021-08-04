Петростат представил большой доклад по итогам 2020 года. Статистика по Петербургу не радует. В городе за этот год родилось на 3 520 детей меньше, чем в 2019 году. При этом скончались на 14 120 человек больше, чем в допандемийный год. Реже в 2020 году женились и разводились, на 8 348 браков и 4 197 расставаний меньше. Но здесь сыграло большую роль ограничения в работе ЗАГСов. По графику видно, что в апреле, мае и июне статистика упала ниже 5 процентов. Пик разводов пришелся на октябрь: вероятно, решение о расторжении брака некоторые пары приняли после долгой совместной самоизоляции. Больше всего свадеб сыграли в августе, традиционно лето в Петербурге считается самым «брачным» сезоном.
Если вернуться к смертности, то чаще всего люди умирали во вторую волну новой коронавирусной инфекции — в декабре зафиксировали 8 271 смерть, в ноябре — 7 019, на третьем месте оказался май — разгар первой волны, тогда в статистику внесли 6 800 умерших.
Еще одна особенность 2020 года в том, что женщин скончалось больше, чем мужчин — 39 407 против 33 891, то есть 53,8 процента против 46,2. Основная доля причин смертности пришлась на сердечно-сосудистые заболевания. У женщин она составила 54 процента от всех смертей, у мужчин — 45,1. На втором месте «прочие причины», сюда входят заболевания инфекционные заболевания, эндокринные, нервной системы и другие. На третьем месте — новообразования: 17,8 процента у женщин и 17,6 процента у мужчин. Чаще всего смерти фиксировали в Калининском, Невском и Выборгском районах.
Рождаемость по месяцам в 2020 году распределилась довольно ровно: в среднем по 4,5 тысячи малышей в месяц. Относительно рекордными стали июль с 4 961 новорожденным, октябрь с 4 915 младенцами и август — 4 867. Больше всего маленьких петербуржцев появилось в Приморском (6665), Невском (6162) и Выборгском (5162) районах. Чаще всего матерями становились женщины в возрасте от 30 до 34 лет (36,3 процента), на втором месте 25-29 лет (26,2 процента) и с небольшим отставанием идет группа 35-39 лет (20,5 процента).
Если сравнивать возраст рожениц с 2019 годом, то однозначно можно сказать, что мамы стали старше. Тогда чаще всего матерями становились те, кому исполнилось 25-29 лет (38 процентов).
Чаще всего рожали женщины с высшим образованием — 36 173 младенца родилось именно у таких. На втором месте роженицы со средним профессиональным — 8 806 малышей. Но есть и интересные данные: 27 маленьких петербуржцев появились у матерей, у которых нет даже начального образования. При этом возраст таких женщин составляет от 20 до 39 лет.
А что еще
В 2020 году стало меньше самоубийств — 348 против 357 в 2019-м. Транспортных травм — 313 против 366. Люди реже тонули — 69 против 74. Но чаще получали отравления алкоголем — 239 против 221. И становились жертвами убийств — 159 против 127 в 2019 году.
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