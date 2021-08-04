Рождаемость по месяцам в 2020 году распределилась довольно ровно: в среднем по 4,5 тысячи малышей в месяц. Относительно рекордными стали июль с 4 961 новорожденным, октябрь с 4 915 младенцами и август — 4 867. Больше всего маленьких петербуржцев появилось в Приморском (6665), Невском (6162) и Выборгском (5162) районах. Чаще всего матерями становились женщины в возрасте от 30 до 34 лет (36,3 процента), на втором месте 25-29 лет (26,2 процента) и с небольшим отставанием идет группа 35-39 лет (20,5 процента).

Если сравнивать возраст рожениц с 2019 годом, то однозначно можно сказать, что мамы стали старше. Тогда чаще всего матерями становились те, кому исполнилось 25-29 лет (38 процентов).

Чаще всего рожали женщины с высшим образованием — 36 173 младенца родилось именно у таких. На втором месте роженицы со средним профессиональным — 8 806 малышей. Но есть и интересные данные: 27 маленьких петербуржцев появились у матерей, у которых нет даже начального образования. При этом возраст таких женщин составляет от 20 до 39 лет.