Бесконечные перекусы между довольно плотными завтраком, обедом и ужином. Бутерброды, чипсы, орехи, фрукты… Внезапный голод может появиться словно из ниоткуда. Приходится держать стратегический запас под рукой или же стойко переносить сигналы желудка. В чем причина того, что нам постоянно хочется есть? Об ошибках в питании рассказала врач-диетолог Дарья Абахина.
Часто от пациентов, друзей и знакомых я слышу фразу: мне постоянно хочется есть. Давайте разбираться:
самая очевидная, но такая популярная причина: вы просто мало едите.
Если энергетическая ценность порции не дотягивает до нормы, то вы будете постоянно испытывать чувство голода. Не может здоровый рацион взрослого человека быть рассчитан на 500-700 ккал в день (а худеющие стараются его придерживаться);
у вас неправильный режим питания: например, вы стараетесь ограничиться 1-2 приемами пищи в течение дня. Или же вы не едите после 18:00, а ложитесь спать в 00:00, в таком случае чувство голода будет преследовать постоянно;
в рационе слишком мало сложных углеводов. Помните, что углеводы — это основной компонент пищевого рациона, они обеспечивают наш организм энергией, дают длительное чувство насыщения.
На углеводы должно приходиться 45-65% (в среднем 50%) от общего количества потребляемых калорий. Их можно найти в крупах, макаронах и хлебе.
Вы едите слишком мало продуктов, которые обеспечивают долгое насыщение. Включите в ежедневное меню белок (мясо, птицу, морепродукты, яйца, молочные продукты, бобовые) продукты, содержащие клетчатку (овощи, фрукты, крупы, макароны, хлеб) и полезные жиры (рыбу, растительные масла, орехи);
вы заедаете проблемы: это уже голод не физический, а эмоциональный. Обратите внимание на ваши перепады настроения, тревогу. Обычно это происходит так: человек стрессует, набрасывается на еду, а затем начинает голодать, так как испытывает чувство вины. В итоге организм запоминает, что после очередного стресса будет голод и заставляет вас есть все подряд;
неправильный режим сна. Если вы мало спите или постоянно ложитесь в разное время, то это приводит к снижению выработки гормона лептина. Это анорексигенный гормон, который подавляет аппетит и отвечает за чувство насыщения в течение дня.
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