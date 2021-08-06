вы заедаете проблемы: это уже голод не физический, а эмоциональный. Обратите внимание на ваши перепады настроения, тревогу. Обычно это происходит так: человек стрессует, набрасывается на еду, а затем начинает голодать, так как испытывает чувство вины. В итоге организм запоминает, что после очередного стресса будет голод и заставляет вас есть все подряд;