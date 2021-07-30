20 тысяч случаев описторхоза в год регистрируется в России. Виной всему черви из рода «opisthorchis». Они водятся в речной рыбе и передаются человеку при недостаточной обработке пищи. Самая «любимая» рыбка глистов — лещ, но не откажутся от язя и плотвы. Почему червь длинной в 1 сантиметр особенно опасен для человека рассказал кандидат медицинский наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
Сергей Вялов
гастроэнтерология
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатологwww.instagram.com/doctorvyalov/
Эти глисты поражают печень и нарушают выделение желчи и ферментов из поджелудочной железы. Подхватить описторхоз можно через сырую, недостаточно обработанную, слабосоленую рыбу. Заражение чревато воспалением протоков и поджелудочной железы, а если глистов много, то даже закупоркой протоков и онкологией. В 2009 году описторхоз признан канцерогеном 1 группы.
Чтобы обнаружить описторхов потребуется анализ крови. По нему находят повышение эозинофилов и большое количество антител IgE. Но это еще не окончательный вердикт, что черви в вас есть, а только подозрение. Нужно найти антигены описторхов в кале. Зондирование и анализ желчи — не подходит. Также, как и определение антител IgM — они встречаются только у одного из трех человек. А IgG вообще не скажет ни о чем, так как повышение может фиксировать и при других заболеваниях, и долго сохранятся после уже перенесенного описторхоза.
После того, как червя в вашем организме обнаружили, вам предложат медикаментозное лечение. Против червяка размером около 1 сантиметра используются довольно сильные таблетки, поэтому для профилактики их принимать нельзя. Также нельзя вывести описторхов народными средствами. Никакие травки его не убьют, только разве что вместе со своим хозяином.
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