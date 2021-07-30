Черви в рыбе могут вызвать рак
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20 тысяч случаев описторхоза в год регистрируется в России. Виной всему черви из рода «opisthorchis». Они водятся в речной рыбе и передаются человеку при недостаточной обработке пищи. Самая «любимая» рыбка глистов — лещ, но не откажутся от язя и плотвы. Почему червь длинной в 1 сантиметр особенно опасен для человека рассказал кандидат медицинский наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Сергей Вялов

гастроэнтерология

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог

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Эти глисты поражают печень и нарушают выделение желчи и ферментов из поджелудочной железы. Подхватить описторхоз можно через сырую, недостаточно обработанную, слабосоленую рыбу. Заражение чревато воспалением протоков и поджелудочной железы, а если глистов много, то даже закупоркой протоков и онкологией. В 2009 году описторхоз признан канцерогеном 1 группы.

Чтобы обнаружить описторхов потребуется анализ крови. По нему находят повышение эозинофилов и большое количество антител IgE. Но это еще не окончательный вердикт, что черви в вас есть, а только подозрение. Нужно найти антигены описторхов в кале. Зондирование и анализ желчи — не подходит. Также, как и определение антител IgM — они встречаются только у одного из трех человек. А IgG вообще не скажет ни о чем, так как повышение может фиксировать и при других заболеваниях, и долго сохранятся после уже перенесенного описторхоза.

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После того, как червя в вашем организме обнаружили, вам предложат медикаментозное лечение. Против червяка размером около 1 сантиметра используются довольно сильные таблетки, поэтому для профилактики их принимать нельзя. Также нельзя вывести описторхов народными средствами. Никакие травки его не убьют, только разве что вместе со своим хозяином.

Алена Безменова