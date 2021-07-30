Эти глисты поражают печень и нарушают выделение желчи и ферментов из поджелудочной железы. Подхватить описторхоз можно через сырую, недостаточно обработанную, слабосоленую рыбу. Заражение чревато воспалением протоков и поджелудочной железы, а если глистов много, то даже закупоркой протоков и онкологией. В 2009 году описторхоз признан канцерогеном 1 группы.

Чтобы обнаружить описторхов потребуется анализ крови. По нему находят повышение эозинофилов и большое количество антител IgE. Но это еще не окончательный вердикт, что черви в вас есть, а только подозрение. Нужно найти антигены описторхов в кале. Зондирование и анализ желчи — не подходит. Также, как и определение антител IgM — они встречаются только у одного из трех человек. А IgG вообще не скажет ни о чем, так как повышение может фиксировать и при других заболеваниях, и долго сохранятся после уже перенесенного описторхоза.