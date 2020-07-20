В Роскачестве рассказали об опасных паразитах в рыбе и раках

Рыба и раки из водоема могут стать причиной серьезного паразитарного заболевания, напомнили в Роскачестве. По словам специалистов, речные жители опасны из-за паразитов, поэтому необходимо соблюдать правила обработки и не покупать их в неизвестных местах.

Летом на рынках, возле магазинов и вдоль шоссе можно купить свежую или копченую рыбу, а также раков. Однако рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые гибнут лишь при определенной обработке. Если рыбу приготовили неправильно, у покупателя есть риск заразиться, напомнили в Роскачестве.

Так, одним из самых опасных паразитарных заболеваний считается анизакидоз, который вызывает личинки нематод. Он поражает желудочно-кишечный тракт, могут развиться язвы стенок желудка или тонкого кишечника. Личинки могут присутствовать в 20 семействах промысловых морских рыб: нототения, скумбрия, тунец, сардина, кета, горбуша, сельдь, треска, салака, ставрида, пикша, морской окунь, камбала, рыба-сабля, кальмары, осьминоги, креветки и моллюски.

Описторхозом, поражающим печень и желчевыводящие пути, человек заражается во время употребления в пищу рыбы семейства карповых. Такой вид рыбы водится в водоемах Северо-Западного региона, к нему относятся: язь, лещ, елец, линь, жерех, плотва, уклея, красноперка, гольян, подуст и другие.

Еще один опасный паразит - лентец, возбудитель дифиллоботриоза, который протекает с поражением желудочно-кишечного тракта и часто сопровождается анемией. Человек заражается этим паразитом от рыбы, обитающей в пресноводных водоемах (судак, щука, налим, окунь, ерш и другие). Личинки этого паразита встречаются и в морских видах рыб (кета, тихоокеанский лосось, горбуша и другие).

От раков и крабов, не прошедших качественную термическую обработку, можно заразиться парагонимозом. Как пояснили в Роскачестве, это паразитарное заболевание, вызываемое легочным сосальщиком. Легочный сосальщик поражает легкие, мышцы, иногда головной мозг.

«Заражение человека происходит при поедании сырой или недостаточно термически обработанной рыбы, содержащей живые личинки. Симптомы заражения, как правило, проявляются в виде пищевых расстройств, ухудшения общего состояния, снижения массы тела. Клинические признаки при заражении могут долгое время отсутствовать или иметь нехарактерные проявления. Зачастую клиническая картина при паразитарных заболеваниях проявляется симптомами заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, панкреатит, холецистит и другие», - рассказал кандидат биологических наук Илья Гордеев.

Специалисты рекомендуют покупать рыбу только в проверенных местах, лучше отдавать предпочтение продуктам, изготовленным на предприятиях с соблюдением санитарных правил. При разделке свежей рыбы или раков необходимо использовать отдельную посуду и нож, перед употреблением ее нужно хорошо прожаривать, проваривать, просаливать. Кроме того, сырую рыбу лучше не давать домашним животным, поскольку они тоже могут заразиться.

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