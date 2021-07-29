Самую первую вытяжку получили при помощи экстрактора Сокслета, теперь планируется использовать метод водно-динамического титрования и субкритический способ извлечения. Вытяжку планируют зарегистрировать, как только найдут оптимальный вариант для ее получения.

Плюсы вытяжки из борщевика в том, что она обладает антимикробным и противовирусным действием, а также не вызывает у возбудителей болезни привыкания. Ученые считают, что их разработка — это сродни поймать двух зайцев. Она позволит ликвидировать заросли сорняка и выпустить эффективное средство от кожных заболеваний.

Кстати, из борщевика планируют попробовать изготовить спортивное питание, так как в растении содержится довольно высокое количество растительного белка.

Однако борщевик — это довольно опасное растение. Сок из стебля при попадании на кожу может вызвать серьезные ожоги. Кожа покраснеет, появится боль и волдыри, которые могут захватить большие участки кожи.