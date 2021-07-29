Имя этому чудодейственному сорняку — борщевик Сосновского. Если ядовитый сорняк нельзя победить, то надо направить его свойства на благо человека, точнее, здоровья человека. Так решили ученые и студенты Алтайского госуниверситета и сделали вытяжку из опасного растения, которая показала свою эффективность в лечении кожных болезней.
«Листья и плоды растения богаты эфирными маслами, они содержат фуранокумарины. Некоторые виды помогают останавливать кожные болезни, в том числе псориаз, — рассказал руководитель проекта, научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Виталий Царев
Самую первую вытяжку получили при помощи экстрактора Сокслета, теперь планируется использовать метод водно-динамического титрования и субкритический способ извлечения. Вытяжку планируют зарегистрировать, как только найдут оптимальный вариант для ее получения.
Плюсы вытяжки из борщевика в том, что она обладает антимикробным и противовирусным действием, а также не вызывает у возбудителей болезни привыкания. Ученые считают, что их разработка — это сродни поймать двух зайцев. Она позволит ликвидировать заросли сорняка и выпустить эффективное средство от кожных заболеваний.
Кстати, из борщевика планируют попробовать изготовить спортивное питание, так как в растении содержится довольно высокое количество растительного белка.
Однако борщевик — это довольно опасное растение. Сок из стебля при попадании на кожу может вызвать серьезные ожоги. Кожа покраснеет, появится боль и волдыри, которые могут захватить большие участки кожи.
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