Тромбоз — одно из распространенных и опасных осложнений COVID-19, о развитии которого человек может не подозревать до последнего. Однако есть пациенты, которым изначально стоит более внимательно следить за состоянием своих сосудов.

В группе повышенного риска образования тромбов люди с генетической предрасположенностью, которых на самом деле немало. Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

- Генетическая предрасположенность совсем не обусловлена наличием у ближайших родственников аналогичного заболевания в анамнезе. Абсолютно любой человек может быть носителем мутации гемостаза и иметь склонность к тромбозу. Такая склонность практически не проявляется в обычной жизни. К сожалению, у генетически предрасположенных людей, первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены, — говорит инфекционист, уточняя, что выявить эту склонность можно только с помощью генетических тестов.

Повлиять на развитие смертельного осложнения могут и хронические заболевания пациента — эндокринные, связанные с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, болезни сердца и сосудов.

- У «сердечников» традиционно тромбоз одно из самых частых осложнений, так как практически все они страдают атеросклерозом сосудов. При повреждении целостности внутренней оболочки сосудов, на них легко образовываются тромбы. Если уже скомпрометированные люди заболевают COVID-19, риски тромбоза для них огромные. Именно поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений, — поясняет Андрей Поздняков.

Более склонны к образованию тромбов также женщины, принимающие оральные контрацептивы. При проблемах с тромбами инфекционист советует лучше отказаться от использования этих препаратов и проконсультироваться с врачом.