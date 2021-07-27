Первая прививка, затем вторая. Вторую дозу вакцины от компаний Pfizer/BioNTech фельдшер из Америки получила 1 февраля. Чувствовала себя прекрасно, никаких обычных побочек типа температуры или ломоты в суставах не было. Через несколько дней, 6 февраля, Джуммай Наче пожаловалась мужу на сильные боли в груди. Мужчина вызвал скорую помощь, женщину забрали в больницу, сообщает издание Daily Mail.

Медики провели обследование, которое показало: проблем с легкими нет, но вот тест на ковид у пациентки оказался положительным. Состояние женщины быстро ухудшалось. Врачам пришлось подключить ее к ИВЛ. У американки развились анемия, ишемия, тромбоз артерий, мультисистемный воспалительный синдром и кардиомиопатия. Из-за поражения тканей медики были вынуждены ампутировать женщине ноги. Патологии стремительно прогрессируют и врачи полагают, что несчастная вскоре останется и без рук.