Первая прививка, затем вторая. Вторую дозу вакцины от компаний Pfizer/BioNTech фельдшер из Америки получила 1 февраля. Чувствовала себя прекрасно, никаких обычных побочек типа температуры или ломоты в суставах не было. Через несколько дней, 6 февраля, Джуммай Наче пожаловалась мужу на сильные боли в груди. Мужчина вызвал скорую помощь, женщину забрали в больницу,
Медики провели обследование, которое показало: проблем с легкими нет, но вот тест на ковид у пациентки оказался положительным. Состояние женщины быстро ухудшалось. Врачам пришлось подключить ее к ИВЛ. У американки развились анемия, ишемия, тромбоз артерий, мультисистемный воспалительный синдром и кардиомиопатия. Из-за поражения тканей медики были вынуждены ампутировать женщине ноги. Патологии стремительно прогрессируют и врачи полагают, что несчастная вскоре останется и без рук.
Муж и жена были шокированы. По словам супруга пострадавшей, они точно не ожидали, что Джуммай болеет ковидом. Сейчас пара хочет разобраться, почему женщина страдает от таких страшных последствий и виновата ли в этом вакцинация.
«Мы согласились с тем, что, возможно, вирус и вакцина вместе способствовали такой неблагоприятной реакции организма, основываясь на отчете врача-инфекциониста о том, что у Джуммай не было никаких симптомов ковида», — рассказывает ее муж.
Уникальный тяжелый случай американки обсуждал консилиум врачей, в нем приняли участие около 70 специалистов из разных стран. Согласно заключению, такие последствия вызвал COVID-19 в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом. Также медики предполагают, что женщина заболела ковидом еще до вакцинации, заболевание протекало бессимптомно. Муж Джуммай не заразился. Какое влияние оказала вакцина на всю эту историю, экспертам еще предстоит выяснить.
Сейчас пара собирает деньги на покупку протезов и реабилитацию. Муж во всем поддерживает жену и верит, что она сможет привыкнуть к новому телу и найти в себе силы жить дальше.
Опасное осложнение, связанное с COVID-19 чаще обнаруживают у детей самого разного возраста. Взрослые страдают от него редко. Мультисистемный воспалительный синдром — это поражение одновременно нескольких систем организма, которое может привести к летальному исходу. Что это такое, как он проявляется и почему он так опасен, рассказала «Доктору Питеру» Светлана Баннова, заведующая отделением для детей с COVID-19 Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
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