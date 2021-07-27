Спустя десять дней в больнице домой вернулась 34-летняя жительница Великобритании Джорджия-Роуз Сигал. После второго укола вакцины от COVID-19 она разучилась ходить. Не могла двигать ногами. Врачи провели полное обследование и поставили диагноз «функциональное неврологическое расстройство». Это особый иммунный ответ к вакцине со стороны центральной нервной системы. При этом, по словам медиков, он не связан с реакцией на некие компоненты препарата, а возникает из-за стресса, переживаний.

«Мой консультант заверил меня, что это психологическая проблема, — пишет в соцсетях Джорджия-Роуз Сигал. — На следующей неделе я начинаю курс реабилитации. Дома у меня есть две рамы Циммера (ходунки) и инвалидная коляска для прогулок. Но я на 100 процентов поправлюсь».