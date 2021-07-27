Спустя десять дней в больнице домой вернулась 34-летняя жительница Великобритании Джорджия-Роуз Сигал. После второго укола вакцины от COVID-19 она разучилась ходить. Не могла двигать ногами. Врачи провели полное обследование и поставили диагноз «функциональное неврологическое расстройство». Это особый иммунный ответ к вакцине со стороны центральной нервной системы. При этом, по словам медиков, он не связан с реакцией на некие компоненты препарата, а возникает из-за стресса, переживаний.
«Мой консультант заверил меня, что это психологическая проблема, — пишет в
Функциональное неврологическое расстройство может развиваться по нескольким причинам. Чаще всего возникает оно после легко перенесенных заболеваний, незначительных травм или сильных переживаний.
«Можно предположить, что его в состоянии „разбудить“ и вакцинация», — считает профессор неврологии Королевской больницы Эдинбурга Джон Стоун.
Он озвучил примерные цифры, как часто в Великобритании вообще ставят такой диагноз. Каждый год у 10 тысяч человек находят функциональное неврологическое расстройство.
С болезнью также связали эффект «ноцебо», он противоположено плацебо. Люди, которые сильно переживают из-за возможных побочных эффектов от вакцинации, с большой вероятностью их получат
«Все тоже самое могло произойти и с „фиктивной вакциной“, если бы инъекцию сделали физиологическим раствором, — считает невролог Университетской больницы Святого Георгия в Лондоне Ян Коберг. — Симптомы реально, но не являются прямым результатом токсического воздействия. Эти события не означают, что нынешние вакцины небезопасны».
Болезнь у Джорджии-Роуз развилась через несколько дней после второго укола. 29 июня она несколько раз упала в обморок, а 15 июля практически разучилась ходить. Теперь ее семья собирает деньги на лечение девушки — всего потребуется около трех миллионов рублей.
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