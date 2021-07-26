В Великобритании сравнили поствакцинальные симптомы вакцинированных людей, жаловавшихся на здоровье в течение семи дней после прививки, с ранними симптомами ковида. В расчет не брали только реакции в месте укола. Отмечается, что одни получили потом положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, другие — отрицательный.
В итоге ученые пришли к выводу, что отличить «побочки» от начала болезни действительно непросто. У большинства привитых, которые потом на самом деле заболели, не было лихорадки, постоянного кашля, потери и изменения запахов. При этом у многих наблюдались системные симптомы, которые обычно бывают после прививки у тех, кто потом получил отрицательный ПЦР-тест — головная боль, боль в мышцах, утомляемость. Специалисты оценивали реакции на две используемые в стране вакцины — мРНК-вакцину Pfizer-BioNTech и вакцину с аденовирусным вектором AstraZeneca.
«Поствакцинальные побочные эффекты сами по себе нельзя отличить от COVID-19 с клинической достоверностью ни с помощью профилей симптомов, ни машинных моделей. У людей, у которых после вакцинации появляются системные симптомы, необходимо тестировать на SARS-CoV-2, чтобы предотвратить распространение инфекции среди населения», —
Ранее сообщалось, что особым признаком ковида у привитых может быть частое чихание. Именно о таком симптоме чаще других сообщали привившиеся, у которых впоследствии ПЦР-тест давал положительный результат. Такие данные появились в июне в ZOE COVID Symptom Study — приложении по отслеживанию симптомов COVID-19. Однако исследователи уточняли, что связь между чиханием и ковидом не очень сильная. Этот симптом гораздо чаще говорит об обычной простуде или сезонной аллергии, особенно в теплое время года.
На прошлой неделе власти Великобритании сообщили, что выявили 16 человек, заразившихся новым штаммом коронавируса B.1.621. Между тем, этот штамм уже добрался до США, Южной Америкы и Европы. Также британские медики назвали новую категорию пациентов, все чаще умирающих от ковида — это люди 40 лет и старше, вполне здоровые, но не вакцинированные.
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