В Великобритании сравнили поствакцинальные симптомы вакцинированных людей, жаловавшихся на здоровье в течение семи дней после прививки, с ранними симптомами ковида. В расчет не брали только реакции в месте укола. Отмечается, что одни получили потом положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, другие — отрицательный.

В итоге ученые пришли к выводу, что отличить «побочки» от начала болезни действительно непросто. У большинства привитых, которые потом на самом деле заболели, не было лихорадки, постоянного кашля, потери и изменения запахов. При этом у многих наблюдались системные симптомы, которые обычно бывают после прививки у тех, кто потом получил отрицательный ПЦР-тест — головная боль, боль в мышцах, утомляемость. Специалисты оценивали реакции на две используемые в стране вакцины — мРНК-вакцину Pfizer-BioNTech и вакцину с аденовирусным вектором AstraZeneca.