Аномально жаркое лето в России заставляет нас вспоминать подзабытые правила и лайфхаки — как есть в жару, правильно пить и избегать перегрева, вовремя и эффективно охлаждаться.

Стоит не забывать и о том, что в жару особенно внимательно нужно относиться и к условиям хранения лекарств в домашней аптечке. Если столбик термометра в квартире превышает +25 градусов, препараты могут изменять свои свойства, превращаясь в лучшем случае в «пустышку», в худшем — могут нанести вред здоровью.

Важно читать информацию на упаковке лекарства и инфолисток, где перечислены наиболее подходящие условия для длительного хранения. Чаще всего у многих препаратов прописано — при комнатной температуре. Это означает — от +15 до +25.