Аномально жаркое лето в России заставляет нас вспоминать подзабытые правила и лайфхаки — как есть в жару, правильно пить и избегать перегрева, вовремя и эффективно охлаждаться.
Стоит не забывать и о том, что в жару особенно внимательно нужно относиться и к условиям хранения лекарств в домашней аптечке. Если столбик термометра в квартире превышает +25 градусов, препараты могут изменять свои свойства, превращаясь в лучшем случае в «пустышку», в худшем — могут нанести вред здоровью.
Важно читать информацию на упаковке лекарства и инфолисток, где перечислены наиболее подходящие условия для длительного хранения. Чаще всего у многих препаратов прописано — при комнатной температуре. Это означает — от +15 до +25.
Елена Черненко
терапевт
Терапевт, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.www.instagram.com/doctor_chernenko/
- Многие лекарства можно хранить до температуры +25 градусов, эта информация есть на упаковках препарата. Поэтому в жару лекарствам лучше найти прохладное место или хранить в холодильнике, — пояснила врач-терапевт Елена Черненко.
Какие лекарства портятся в жару в первую очередь
антибактериальные препараты,
мази и гели,
гормональные препараты,
витамины,
пластыри,
свечи.
Препаратам инсулина и таблеткам нитроглицерина достаточно провести лишь час на жаре, чтобы полностью потерять свои свойства.
- Если выше +25 будут храниться кремы, мази и свечи, то произойдет перераспределение лекарственных субстанций. И последующее охлаждение препаратов может даже навредить и привести к локальной передозировке, —
Лекарства на отдыхе
Путешествующим на машине тоже не стоит забывать о том, что лекарствам нужна определенная температура. Ни в жару, ни в холод оставлять автомобильные аптечки в машине ни в коем случае нельзя, их надо забирать в помещение. Лекарства, которые нагреваются в стоящем на жаре автомобиле до аномальных температур, как минимум могут не помочь в случае необходимости.
Кроме того, не нужно перевозить лекарства во время путешествий по воздуху в багажных отделениях самолетов, лучше положить их в ручную кладь, которая находится с вами в салоне — так они лучше сохранятся.
Комментарии0