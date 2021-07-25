Британское издание Daily Mail опросило врачей и тех, кто потерял близких из-за ковида, чтобы выяснить, кто сейчас чаще умирает от инфекции и почему. Сообщается, что многие из недавно умерших были, по крайней мере, частично привиты от коронавируса, а 40% сегодняшних пациентов ковидных стационаров сделали уже два укола.

Медики объяснили заболеваемость и смертность среди вакцинированных несколькими причинами. Примерно на 5% людей, получивших две дозы вакцины, она просто не подействует. Еще 5% людей могут дать слабый ответ на прививку из-за сопутствующих заболеваний, ослабляющих иммунную систему. Большинство из них — перенесшие трансплантацию органов и получающие иммуносупрессивную терапию (подавляющую иммунитет), а также пациенты с раком крови. По подсчетам, в целом к группе потенциально уязвимых перед COVID-19 относится порядка 3 млн человек. Также по-прежнему фактором риска остается возраст. Хотя вакцина снижает риск смерти от COVID-19 в 20 раз, для 70-летнего человека он будет в 32 раза выше, чем для 35-летнего. Часть вакцинированных могли заболеть сразу после введения второй дозы, когда иммунный ответ еще не успел сформироваться.

«Чем больше мы вакцинируем людей, тем выше доля смертей среди вакцинированных людей. Если бы мы вакцинировали всех, мы бы ожидали увидеть меньше смертей в целом, но все они были бы среди вакцинированных», — объясняет Джон Эдмундс, профессор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Отмечается, что вакцинацию от ковида прошли уже около 70% британцев.