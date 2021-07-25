Британское издание Daily Mail опросило врачей и тех, кто потерял близких из-за ковида, чтобы выяснить, кто сейчас чаще умирает от инфекции и почему.
Медики объяснили заболеваемость и смертность среди вакцинированных несколькими причинами. Примерно на 5% людей, получивших две дозы вакцины, она просто не подействует. Еще 5% людей могут дать слабый ответ на прививку из-за сопутствующих заболеваний, ослабляющих иммунную систему. Большинство из них — перенесшие трансплантацию органов и получающие иммуносупрессивную терапию (подавляющую иммунитет), а также пациенты с раком крови. По подсчетам, в целом к группе потенциально уязвимых перед COVID-19 относится порядка 3 млн человек. Также по-прежнему фактором риска остается возраст. Хотя вакцина снижает риск смерти от COVID-19 в 20 раз, для 70-летнего человека он будет в 32 раза выше, чем для 35-летнего. Часть вакцинированных могли заболеть сразу после введения второй дозы, когда иммунный ответ еще не успел сформироваться.
«Чем больше мы вакцинируем людей, тем выше доля смертей среди вакцинированных людей. Если бы мы вакцинировали всех, мы бы ожидали увидеть меньше смертей в целом, но все они были бы среди вакцинированных», — объясняет Джон Эдмундс, профессор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
Отмечается, что вакцинацию от ковида прошли уже около 70% британцев.
В то же время врачи говорят, что все чаще стали болеть и умирать от инфекции люди среднего возраста, не имеющие сопутствующих заболеваний и отказавшиеся от прививки.
«В последние волны мы наблюдали почти одних и тех пациентов — пожилых людей с диабетом 2 типа, высоким артериальным давлением и, возможно, ожирением. Практически можно было бы диагностировать болезнь, просто взглянув на них. Но теперь у нас есть вакцина, и картина изменилась — это пациенты за 40 или младше, которые раньше были здоровы и не вакцинированы», — рассказала Кэтрин Хендерсон, консультант по экстренной медицине из Лондона и президент Королевского колледжа экстренной медицины.
Другой лондонский медик сообщил, что средний возраст пациентов в их палате интенсивной терапии всего 42 года. По словам врача, работающего на севере Англии, одной из его самых тяжело больных пациенток, которая сейчас в реанимации с самыми безрадостными перспективами, всего 26 лет — она тоже непривитая и без сопутствующих заболеваний.
«Самый тяжелый мой пациент сейчас — 40-летняя женщина, которая ходила в тренажерный зал дважды в неделю, никогда не курила, стройная и не имеет истории болезни. Она не привилась, потому что была слишком занята. Я не уверен, что она выживет», — рассказал изданию врач интенсивной терапии из Уэст-Мидлендса.
Специалисты говорят, что многие отказываются от прививки, желая заработать иммунитет от вируса не уколом, а естественным путем — переболев. Других беспокоит отсутствие данных о долгосрочных последствиях вакцинации. А некоторые до сих пор не верят в ковид, даже если болеют их родственники — они думают, что виноват не ковид, а грипп, а у их близких обычная пневмония.
Напомним, накануне стало известно о выявлении как минимум у 16 британцев новой мутации коронавируса. В Великобритании 99% выявляемых сейчас случаев коронавируса приходится на дельта-штамм.
Комментарии0