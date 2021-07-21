Минздрав на запрос, что же именно обозначают номера сертификата ответил, но довольно расплывчато. Якобы в этих данных для служебного пользования содержатся сведения о всех гражданах, которые имеют подтвержденный диагноз, госпитализированы с признаками пневмонии, прошли вакцинацию. Однако у того же переболевшего сотрудника «Доктор Питер» есть еще один сертификат — «О вакцинации» и порядковый номер в нем 9470 0000 07хх хххх. 9 — может быть кодом шифрования услуги, 47 — цифровое обозначение региона, 7 5хх ххх — номер вакцинации. То есть, в апреле, когда сотрудник получил вакцину, вероятно, было привито более 7,5 миллиона человек.

Даже если исходить из того, что в реестре фиксируют всех переболевших, вакцинированных и госпитализированных с признаками пневмонии, то расхождение достаточно большое, или можно сказать, что в больницах лежали миллионы людей с невыявленной новой коронавирусной инфекцией (6 миллионов переболевших на июль 2021, 7,5 миллиона вакцинированных на апрель 2021 против 14 миллионов переболевших на январь). Можно предположить, что официальная статистика отличается от реальных цифр переболевших. Но говорить о 29 миллионах с уверенностью не стоит. Почему? Объяснил независимый аналитик Александр Драган .