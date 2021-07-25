Медики в своей практике сталкиваются с самыми разными, порой, крайне редкими аномалиями и отклонениями в здоровье, которые принято называть синдромами. Это совокупность симптомов, которые очень усложняют жизнь, но не критичны для здоровья в целом.
Вот некоторые из самых редких синдромов в мире — и люди, которым пришлось с ними жить.
Внезапный акцент
Это чаще всего случалось с людьми, которые попали в больницу в тяжелом состоянии и находились без сознания или в коме. После пробуждения оказывалось, что они говорят с неожиданным акцентом. Объясняется это тем, что у таких пациентов была повреждена часть мозга, связанная с речью. Первопричиной чаще становились инсульт, травма, опухоль или рассеянный склероз.
Один из последних случаев произошел с австралийкой Ан Ги Йен. Она перенесла операцию по удалению миндалин, и после нее вдруг поняла, что говорит с
А британка Микаэла Армер после ночи в больнице в 2015 году неожиданно стала менять акценты. Когда она открывала рот, то не знала, как заговорит на этот раз — на нее уже «нападали» китайский, филиппинский, южноафриканский, итальянский, польский и даже французский акценты.
Вервольф
Синдром оборотня может превратить жизнь человека в несчастье. Это заболевание вызвано редкой генетической мутацией. Любая часть тела внезапно покрывается густой растительностью и не поддается лечению.
Из-за аномального роста волос на лице и руках 13-летнего школьника Лалит Патидар из Индии ровесники дразнят обезьяной. Подросток признался, что уже привык к своему облику, но из-за обилия волос ему тяжело дышать и он плохо видит.
- Иногда мне хочется, чтобы я был похож на других детей, но я ничего не могу с этим поделать, — объяснил он. — Я привык к тому, какой я есть, и обычно мне комфортно с самим собой.
Несмотря на свое состояние, подросток живет счастливой жизнью, ведет Instagram, и мечтает стать офицером полиции.
Рука против хозяина
Звучит как сюжет из фильма ужасов, но реально встречаются пациенты с «синдромом чужой руки», когда конечность может совершать неконтролируемые движения. Возникает он из-за повреждения мозолистого тела, соединяющего два полушария мозга. Одна из пациенток с таким синдромом — Карен Бирн из Нью-Джерси. Она рассказала
Карен рассказывала, что рука вела себя ужасно — шлепала хозяйку, и даже пыталась расстегнуть блузку. Причем, женщина никак не могла повлиять на ее действия и даже не ощущала их. Позже состояние женщины удалось взять под контроль с помощью лекарств.
Все вокруг становится большим
Синдром «Алисы в стране чудес» (AIWS) или синдромом Тодда искажает восприятие человеком размеров, расстояний и даже времени. Он нередко возникает у пациентов с тяжелой мигренью. О проявлениях такого синдрома, например, рассказывал Роберт Уильямс из Австралии. В момент сильного стресса у него начинала сильно кружиться голова, а окружающие предметы меняли внешний вид.
- Я лежал на своей кровати, как вдруг дальняя стена комнаты вдруг появилась прямо перед моим лицом, —
Также были случаи, когда люди с подобным синдромом во время приступов мигрени испытывали ощущение, что они становятся чрезвычайно маленькими или высокими. Такие приступы непродолжительны и проходят в течение часа, но могут случаться несколько раз в день.
Ходячий труп
Синдром Котара или «ходячий труп» — это состояние, при котором пациенты опасаются, что они мертвы или у них отсутствуют органы, кровь или части тела. Это психическое заболевание впервые было обнаружено в 1788 году и считается одной из форм психоза.
Так, Хейли Смит из Алабамы рассказала, что какое-то время была уверена, что мертва. Возникло это чувство у девушки в 17 лет после развода родителей, который она тяжело переживала.
- Однажды на уроке английского у меня возникло странное ощущение, что я мертва. Я даже думала, что мне надо пойти на кладбище, но я обратилась за помощью к друзьям, — говорила Хейли. Вылечиться ей помог просмотр диснеевских сказок.
- «Русалочка», «Аладдин», «Спящая красавица», «Бэмби» — я смотрела их все, и думала — я не могу быть мертва, ведь мне очень хорошо, когда я смотрю эти мультфильмы, — рассказала девушка.
Когда вечно пьян
Желудок некоторых пациентов с необычным «синдромом автопивоварни» может превращаться в алкогольную фабрику. Организм начинает ферментировать углеводы и превращает их в алкоголь. Человек становится пьян, не выпив ни капли спиртного.
Странная болезнь поразила, например,
- Небольшое количество сахара или углеводов может быстро привести к опьянению. Я стараюсь придерживаться кето-диеты, но это сложно, потому что углеводы содержатся во многих продуктах, — говорит Ник.
Слоновая болезнь
Элефантиаз — на английском звучит даже красиво. А на деле очень неприятная болезнь, когда какая-либо часть тела неконтролируемо увеличивается в размерах. Это происходит из-за аномального разрастания кожи и подкожной клетчатки: одна нога может стать в разы больше другой, например.
Слоновая болезнь может возникать по нескольким причинам. Одна — врожденная патология лимфатической системы, когда сосуды закупориваются, нарушается лимфоток, образуются отеки. Другая — червь под названием паразитическая нематода. Из-за него у человека развивается бругиоз — болезнь, поражающая все ту же лимфатическую систему. Эту хворь уже считают забытой, но иногда она все же дает о себе знать. Третья причина слоновости — стрептококк, возбудитель острого воспаления под названием рожа, которое тоже может осложняться лимфостазом.
Орфанные заболевания
Редкие заболевания, которые затрагивают небольшую часть популяции, называют орфанными. И чаще они — генетические и практически неизлечимые. Существует даже Международный день редких болезней. Он отмечается 29 февраля в високосные года и 28 февраля — в обычные.
Так, например, в России диагностировано всего 20 детей с болезнью Помпе. Это генетическое заболевание, связанное с повреждением мышечных и нервных клеток по всему организму.
- К сожалению, диагностика пациентов с болезнью Помпе сложная, особенно у детей с поздним началом. Много детей, которых диагностировали практически с рождения, не смогли дожить до этого счастливого момента. Пока мы бились за их лечение в судах эти дети погибали, потому, что уже было поздно, — говорит Елена Хвостикова, руководитель центра помощи пациентам с орфанными заболеваниями «Геном».
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