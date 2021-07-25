Юноша, страдающий синдромом оборотня
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@lalitpatidar_ndlt_01

Медики в своей практике сталкиваются с самыми разными, порой, крайне редкими аномалиями и отклонениями в здоровье, которые принято называть синдромами. Это совокупность симптомов, которые очень усложняют жизнь, но не критичны для здоровья в целом.

Вот некоторые из самых редких синдромов в мире — и люди, которым пришлось с ними жить.

Внезапный акцент

Это чаще всего случалось с людьми, которые попали в больницу в тяжелом состоянии и находились без сознания или в коме. После пробуждения оказывалось, что они говорят с неожиданным акцентом. Объясняется это тем, что у таких пациентов была повреждена часть мозга, связанная с речью. Первопричиной чаще становились инсульт, травма, опухоль или рассеянный склероз.

Один из последних случаев произошел с австралийкой Ан Ги Йен. Она перенесла операцию по удалению миндалин, и после нее вдруг поняла, что говорит с ирландским акцентом.

А британка Микаэла Армер после ночи в больнице в 2015 году неожиданно стала менять акценты. Когда она открывала рот, то не знала, как заговорит на этот раз — на нее уже «нападали» китайский, филиппинский, южноафриканский, итальянский, польский и даже французский акценты.

Вервольф

Синдром оборотня может превратить жизнь человека в несчастье. Это заболевание вызвано редкой генетической мутацией. Любая часть тела внезапно покрывается густой растительностью и не поддается лечению.

Из-за аномального роста волос на лице и руках 13-летнего школьника Лалит Патидар из Индии ровесники дразнят обезьяной. Подросток признался, что уже привык к своему облику, но из-за обилия волос ему тяжело дышать и он плохо видит.

- Иногда мне хочется, чтобы я был похож на других детей, но я ничего не могу с этим поделать, — объяснил он. — Я привык к тому, какой я есть, и обычно мне комфортно с самим собой.

Несмотря на свое состояние, подросток живет счастливой жизнью, ведет Instagram, и мечтает стать офицером полиции.

Рука против хозяина

Звучит как сюжет из фильма ужасов, но реально встречаются пациенты с «синдромом чужой руки», когда конечность может совершать неконтролируемые движения. Возникает он из-за повреждения мозолистого тела, соединяющего два полушария мозга. Одна из пациенток с таким синдромом — Карен Бирн из Нью-Джерси. Она рассказала BBC, что ее левая рука начала непроизвольно двигаться после проведенной хирургической операции, связанной с эпилепсией.

Карен рассказывала, что рука вела себя ужасно — шлепала хозяйку, и даже пыталась расстегнуть блузку. Причем, женщина никак не могла повлиять на ее действия и даже не ощущала их. Позже состояние женщины удалось взять под контроль с помощью лекарств.

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Все вокруг становится большим

Синдром «Алисы в стране чудес» (AIWS) или синдромом Тодда искажает восприятие человеком размеров, расстояний и даже времени. Он нередко возникает у пациентов с тяжелой мигренью. О проявлениях такого синдрома, например, рассказывал Роберт Уильямс из Австралии. В момент сильного стресса у него начинала сильно кружиться голова, а окружающие предметы меняли внешний вид.

- Я лежал на своей кровати, как вдруг дальняя стена комнаты вдруг появилась прямо перед моим лицом, — рассказывал он. — И дело в том, что я не видел, как она движется, она просто оказалась рядом. Такое ощущение, что комната обрушивается на тебя. Это самое странное чувство.

Также были случаи, когда люди с подобным синдромом во время приступов мигрени испытывали ощущение, что они становятся чрезвычайно маленькими или высокими. Такие приступы непродолжительны и проходят в течение часа, но могут случаться несколько раз в день.

Ходячий труп

Синдром Котара или «ходячий труп» — это состояние, при котором пациенты опасаются, что они мертвы или у них отсутствуют органы, кровь или части тела. Это психическое заболевание впервые было обнаружено в 1788 году и считается одной из форм психоза.

Так, Хейли Смит из Алабамы рассказала, что какое-то время была уверена, что мертва. Возникло это чувство у девушки в 17 лет после развода родителей, который она тяжело переживала.

- Однажды на уроке английского у меня возникло странное ощущение, что я мертва. Я даже думала, что мне надо пойти на кладбище, но я обратилась за помощью к друзьям, — говорила Хейли. Вылечиться ей помог просмотр диснеевских сказок.

- «Русалочка», «Аладдин», «Спящая красавица», «Бэмби» — я смотрела их все, и думала — я не могу быть мертва, ведь мне очень хорошо, когда я смотрю эти мультфильмы, — рассказала девушка.

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Когда вечно пьян

Желудок некоторых пациентов с необычным «синдромом автопивоварни» может превращаться в алкогольную фабрику. Организм начинает ферментировать углеводы и превращает их в алкоголь. Человек становится пьян, не выпив ни капли спиртного.

Странная болезнь поразила, например, Ника Карсона из британского Суффолка. Он заболел после воздействия сильнодействующих химикатов на работе почти 20 лет назад, но потребовались годы, прежде чем ему поставили окончательный диагноз.

- Небольшое количество сахара или углеводов может быстро привести к опьянению. Я стараюсь придерживаться кето-диеты, но это сложно, потому что углеводы содержатся во многих продуктах, — говорит Ник.

Слоновая болезнь

Элефантиаз — на английском звучит даже красиво. А на деле очень неприятная болезнь, когда какая-либо часть тела неконтролируемо увеличивается в размерах. Это происходит из-за аномального разрастания кожи и подкожной клетчатки: одна нога может стать в разы больше другой, например.

Фото №1 - Как из фильма ужасов: синдром оборотня, слоновость и еще 5 очень редких аномалий
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Слоновая болезнь может возникать по нескольким причинам. Одна — врожденная патология лимфатической системы, когда сосуды закупориваются, нарушается лимфоток, образуются отеки. Другая — червь под названием паразитическая нематода. Из-за него у человека развивается бругиоз — болезнь, поражающая все ту же лимфатическую систему. Эту хворь уже считают забытой, но иногда она все же дает о себе знать. Третья причина слоновости — стрептококк, возбудитель острого воспаления под названием рожа, которое тоже может осложняться лимфостазом.

Орфанные заболевания

Редкие заболевания, которые затрагивают небольшую часть популяции, называют орфанными. И чаще они — генетические и практически неизлечимые. Существует даже Международный день редких болезней. Он отмечается 29 февраля в високосные года и 28 февраля — в обычные.

Так, например, в России диагностировано всего 20 детей с болезнью Помпе. Это генетическое заболевание, связанное с повреждением мышечных и нервных клеток по всему организму.

- К сожалению, диагностика пациентов с болезнью Помпе сложная, особенно у детей с поздним началом. Много детей, которых диагностировали практически с рождения, не смогли дожить до этого счастливого момента. Пока мы бились за их лечение в судах эти дети погибали, потому, что уже было поздно, — говорит Елена Хвостикова, руководитель центра помощи пациентам с орфанными заболеваниями «Геном».

Анна Майская