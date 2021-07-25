Вервольф

Синдром оборотня может превратить жизнь человека в несчастье. Это заболевание вызвано редкой генетической мутацией. Любая часть тела внезапно покрывается густой растительностью и не поддается лечению.

Из-за аномального роста волос на лице и руках 13-летнего школьника Лалит Патидар из Индии ровесники дразнят обезьяной. Подросток признался, что уже привык к своему облику, но из-за обилия волос ему тяжело дышать и он плохо видит.

- Иногда мне хочется, чтобы я был похож на других детей, но я ничего не могу с этим поделать, — объяснил он. — Я привык к тому, какой я есть, и обычно мне комфортно с самим собой.

Несмотря на свое состояние, подросток живет счастливой жизнью, ведет Instagram, и мечтает стать офицером полиции.