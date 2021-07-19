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На сегодняшний день самым старым человеком в мире считается француженка Жанна Кальман. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.
На продолжительность жизни будут влиять и достижения современной медицины, говорят ученые. Например, исследователи изучают, как воздействовать на «стареющие» клетки в организме. Вместо того, чтобы делиться и создавать новые, они образуют вещества, которые взаимодействуют с другими здоровыми клетками и вызывают воспаление. Количество «стареющих» клеток у кого-то увеличивается с возрастом, но
Надежду дают и другие исследования. Так, в журнале
Огромное влияние на продолжительность жизни влияет и образ жизни. Исследование,
здоровая диета,
умеренная или высокая физическая активность — не менее 30 минут в день,
здоровый вес,
минимальное употребление алкоголя,
отказ от курения.
Способствуют долголетию и другие полезные привычки. Например, наличие как минимум трех близких друзей, которые могут вам дать эмоциональную поддержку, ежедневные прогулки и 20-минутный отдых-сон в течение дня, пишет
Также риск сердечных заболеваний и развития слабоумия может снизить чистка зубов. В целом, соблюдение правил гигиены полости рта избавляет от хронического воспаления, которое может ослабить иммунную систему.
Ранее «Доктор Питер» писал, что в последний год число долгожителей в России выросло в два раза. В ковидный 2020-й год, когда избыточная смертность в стране достигла рекордных 350 тысяч человек, глубоко пожилые люди от 90 до 100 лет неожиданно перестали умирать. Что кроется за этой статистической аномалией, рассказал демограф Алексей Ракша.
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