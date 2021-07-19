На продолжительность жизни будут влиять и достижения современной медицины, говорят ученые. Например, исследователи изучают, как воздействовать на «стареющие» клетки в организме. Вместо того, чтобы делиться и создавать новые, они образуют вещества, которые взаимодействуют с другими здоровыми клетками и вызывают воспаление. Количество «стареющих» клеток у кого-то увеличивается с возрастом, но исследования на мышах показывают, что их можно удалять и потенциально увеличивать продолжительность жизни.

Надежду дают и другие исследования. Так, в журнале Nature Communications была опубликована статья, в которой сделаны выводы о том, что люди в условиях отсутствия стресса и болезней теоретически могут жить до 150 лет.

Огромное влияние на продолжительность жизни влияет и образ жизни. Исследование, проведенное в Гарварде, показало, что достаточно придерживаться пяти здоровых привычек, чтобы увеличить продолжительность жизни на 10 лет:

здоровая диета, умеренная или высокая физическая активность — не менее 30 минут в день, здоровый вес, минимальное употребление алкоголя, отказ от курения.

Способствуют долголетию и другие полезные привычки. Например, наличие как минимум трех близких друзей, которые могут вам дать эмоциональную поддержку, ежедневные прогулки и 20-минутный отдых-сон в течение дня, пишет CNBC .

Также риск сердечных заболеваний и развития слабоумия может снизить чистка зубов. В целом, соблюдение правил гигиены полости рта избавляет от хронического воспаления, которое может ослабить иммунную систему.