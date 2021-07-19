пожилые люди
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Согласно новому исследованию ученых Вашингтонского университета, шансы человека дожить до 110 лет становятся все более вероятными. Ученые создали математическую модель и пришли к выводу, что в период с 2020 по 2100 годы люди станут «сверхдолгожителями». По словам авторов исследования, вероятность того, что кто-то доживет до 127 лет в ближайшие 80 лет составляет 68%, до 130 — 13%.

На сегодняшний день самым старым человеком в мире считается француженка Жанна Кальман. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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На продолжительность жизни будут влиять и достижения современной медицины, говорят ученые. Например, исследователи изучают, как воздействовать на «стареющие» клетки в организме. Вместо того, чтобы делиться и создавать новые, они образуют вещества, которые взаимодействуют с другими здоровыми клетками и вызывают воспаление. Количество «стареющих» клеток у кого-то увеличивается с возрастом, но исследования на мышах показывают, что их можно удалять и потенциально увеличивать продолжительность жизни.

Надежду дают и другие исследования. Так, в журнале Nature Communications была опубликована статья, в которой сделаны выводы о том, что люди в условиях отсутствия стресса и болезней теоретически могут жить до 150 лет.

Огромное влияние на продолжительность жизни влияет и образ жизни. Исследование, проведенное в Гарварде, показало, что достаточно придерживаться пяти здоровых привычек, чтобы увеличить продолжительность жизни на 10 лет:

  1. здоровая диета,

  2. умеренная или высокая физическая активность — не менее 30 минут в день,

  3. здоровый вес,

  4. минимальное употребление алкоголя,

  5. отказ от курения.

Способствуют долголетию и другие полезные привычки. Например, наличие как минимум трех близких друзей, которые могут вам дать эмоциональную поддержку, ежедневные прогулки и 20-минутный отдых-сон в течение дня, пишет CNBC.

Также риск сердечных заболеваний и развития слабоумия может снизить чистка зубов. В целом, соблюдение правил гигиены полости рта избавляет от хронического воспаления, которое может ослабить иммунную систему.

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Ранее «Доктор Питер» писал, что в последний год число долгожителей в России выросло в два раза. В ковидный 2020-й год, когда избыточная смертность в стране достигла рекордных 350 тысяч человек, глубоко пожилые люди от 90 до 100 лет неожиданно перестали умирать. Что кроется за этой статистической аномалией, рассказал демограф Алексей Ракша.

Анна Майская