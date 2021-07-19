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Статины, распространенная группа препаратов для снижения холестерина, могут спасать жизни пациентов с COVID-19. Новое исследование ученых Калифорнийского университета опубликовано в журнале  PLOS ONE. Исследователи выяснили, что попавшие в больницу пациенты, принимающие статины, гораздо реже умирают от СOVID-19, пишет издание NewsNation.

Согласно данным ученых, из более чем 10 000 человек, госпитализированных из-за COVID-19, статины снизили риск смерти в больнице на 41 процент.

Статины блокируют синтез холестерина в печени, снижая его уровень. Эти препараты являются одним из наиболее распространенных лекарств, которые  принимают люди с высоким уровнем холестерина (ЛПНП). 

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- Еще в начале пандемии было много предположений о некоторых лекарствах, которые могут влиять на рецептор ACE2 организма, включая и статины, — говорит Лори Дэниелс, доктор медицины, автор группы ученых Калифорнийского университета в Сан-Диего. — Мы предположили, что статины могут подавлять SARS-CoV-2 благодаря в том числе своим известным противовоспалительным свойствам.

Белок ACE2 — функциональный клеточный рецептор для SARS-CoV-2 (COVID-19). Вирус проникает в клетку благодаря взаимодействию собственного S-белка с внеклеточным доменом ACE2, что сопровождается снижением уровня АСЕ2 на поверхности клетки.

Ученые изучили данные более чем 10 тысяч человек, госпитализированных с диагнозом COVID-19, и выяснили, что риск смерти у принимавших статины по показаниям (с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией) ниже на 41%. Более того, авторы исследования сообщают, что применение статинов или других антигипертензивных препаратов способствует снижению риска смерти от COVID на 32% среди  пациентов с сердечными заболеваниями или гипертонией.

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Исследователи полагают, что причиной этому может быть именно рецептор ACE2, основная цель статинов. Ученые обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 также нацелен на этот рецептор, когда атакует клетки легких человека. Таким образом, новое исследование показало, что статины и другие препараты от гипертонии помогают стабилизировать основные заболевания у пациентов, которые их принимают. 

- Учитывая, что исследование было наблюдательным, мы не можем с уверенностью сказать, что статины напрямую влияют на тяжесть COVID-19, но есть веские доказательства, что они могут сыграть роль в существенном снижении риска смерти пациента от COVID-19, — заключают ученые.

Анна Майская