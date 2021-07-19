Статины, распространенная группа препаратов для снижения холестерина, могут спасать жизни пациентов с COVID-19. Новое исследование ученых Калифорнийского университета опубликовано в журнале PLOS ONE . Исследователи выяснили, что попавшие в больницу пациенты, принимающие статины, гораздо реже умирают от СOVID-19, пишет издание NewsNation.

Согласно данным ученых, из более чем 10 000 человек, госпитализированных из-за COVID-19, статины снизили риск смерти в больнице на 41 процент.