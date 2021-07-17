Вакцина Abdala (CIGB-66) показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID-19 и летального исхода после заражения коронавирусом, сообщают разработчики после завершения третьего этапа испытаний, пишет агентство
Вакцина в 92,28% случаях предотвращает заражение коронавирусом, следует из публикации.
Как действует вакцина
Abdala не является ни мРНК-вакциной (как, например, препараты Pfizer и Moderna), ни векторной вакциной (как AstraZeneca, Johnson&Johnson и «Спутник V»).
Вакцина Abdala — это трехкомпонентный препарат. В его основе — технология белковых субъединиц. Такие препараты используют только те части вируса, что лучше всего стимулируют иммунный ответ.
Этот тип вакцины против COVID-19 содержит безвредные шиповые белки, и как только иммунная система распознает их, она вырабатывает антитела.
Схема вакцинации предполагает уколы через 14 и 28 дней после первой прививки.
На Кубе новая вакцина уже одобрена для применения.
Почему вакцина называется Abdala
Такое название носит сборник стихов, в котором национальный герой Кубы Хосе Марти рассказывает о войне своей страны против колониализма. Он умер в 1895 году в возрасте 42 лет и известен своей любовью к арабам.
Всего на Кубе разработано четыре вакцины против COVID-19, в том числе Soberana 01, Soberana 02 и интраназальная Mambisa.
По состоянию на начало июля в стране вакцинировано 1,5 млн человек (численность населения Кубы —11 млн человек).
Что говорят о вакцине Abdala
Новость о новой кубинской вакцине в России встретили неоднозначно.
«В племени Тумба Юмба, что Центральной Африке, тоже сделали вакцину, но с эффективностью 150%»,
«Кастро сам был врачом. Например, кубинская трансплантология одна из лучших. Так что вполне возможно, что кубинская вакцина Abdala эффективна на 100%»,
«Но разве „цивилизованный“ Запад допустит ее на рынок?», — пишут в Сети.
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