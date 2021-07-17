Как действует вакцина

Abdala не является ни мРНК-вакциной (как, например, препараты Pfizer и Moderna), ни векторной вакциной (как AstraZeneca, Johnson&Johnson и «Спутник V»).

Вакцина Abdala — это трехкомпонентный препарат. В его основе — технология белковых субъединиц. Такие препараты используют только те части вируса, что лучше всего стимулируют иммунный ответ.

Этот тип вакцины против COVID-19 содержит безвредные шиповые белки, и как только иммунная система распознает их, она вырабатывает антитела.

Схема вакцинации предполагает уколы через 14 и 28 дней после первой прививки.

На Кубе новая вакцина уже одобрена для применения.