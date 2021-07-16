Недостоверная статистика? Неэффективное лечение? В России несколько дней подряд регистрируют рост смертности от ковид. Все это сопровождается рекордами. 16 июля «взята» еще одна печальная отметка — за день умерло 799 человек.
Медицинские чиновники пытаются объяснить эту ситуацию мутированием вируса. Но вспышка штамма «Дельта» фиксируется не только в России, но и во всем мире. При этом соотношение заболеваемости и смертности везде ниже общероссийских значений.
Для примера возьмем страны из топ-10 по общему количеству заболевших. По этому параметру Россия находится на 5 месте, после США, Индии, Бразилии и Франции. За нами — Турция, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия. Разберемся, что происходит со смертностью в этих странах на 16 июля 2021 года.
США
Заболели за сутки: 28 412.
Умерли за сутки: 283.
Процент умерших к заболевшим: 0,99.
Максимальная смертность за день: 4461.
Индия
Заболели за сутки: 38949.
Умерли за сутки: 524
Процент умерших к заболевшим: 1,39.
Максимальная смертность за день: 7374.
Бразилия
Заболели за сутки: 52789.
Умерли за сутки: 1548.
Процент умерших к заболевшим: 2,93.
Максимальная смертность за день: 4249.
Франция
Заболели за сутки: 11058.
Умерли за сутки: 10.
Процент умерших к заболевшим: 0,09.
Максимальная смертность за день: 1438.
Турция
Заболели за сутки: 7304.
Умерли за сутки: 48.
Процент умерших к заболевшим: 0,66.
Максимальная смертность за день: 694.
Россия
Заболели за сутки: 25704.
Умерли за сутки: 799.
Процент умерших к заболевшим: 3,1!
Максимальная смертность за день: 799.
Великобритания
Заболели за сутки: 48641
Умерли за сутки: 67
Процент умерших к заболевшим: 0,13.
Максимальная смертность за день: 1826.
Аргентина
Заболели за сутки: 17295.
Умерли за сутки: 445.
Процент умерших к заболевшим: 2,48.
Максимальная смертность за день: 3351
Колумбия
Заболели за сутки: 18070.
Умерли за сутки: 496.
Процент умерших к заболевшим: 2,76.
Максимальная смертность за день: 1604.
Италия
Заболели за сутки: 2473.
Умерли за сутки: 9.
Процент умерших к заболевшим: 0,36.
Максимальная смертность за день: 993.
В России один из самых высоких процентов смертности по отношению к заболевшим — 3,1 процент. Похожая ситуация сейчас только у Бразилии (2,93) и Колумбии (2,76). При этом для России это соотношение еще может подрасти.
По статистике, жертвами ковид чаще становятся пожилые люди, у которых есть целый букет хронических заболеваний. А вот переносчиками становятся молодые, которые чаще бывают в обществе, легче переносят вирус и также легко заражают других, потому что не имеют симптомов, или они стертые. При этом смертность продолжает расти еще две-три недели после начала падения зарегистрированных случаев заражения. Это объясняется тем, что вначале заболел молодой, потом передал пожилому, минул инкубационный период, и мы получили тяжелого больного, человека, который потенциально может умереть. В России четкого спада еще нет, в большинстве регионов и вовсе наблюдается рост. Фактически, это означает, что мы получим еще «рекорды» по смертности.
Есть еще одна гипотеза, которую высказал врач анестезиолог-реаниматолог Борис Бриль.
«В первую и вторую волну в России не было такого количества смертей, как в других странах, по той причине, что у нас нет такого же количества пожилых людей, — заявил доктор
Есть проблемы и со статистикой, причем не в плане завышения показателей, а, скорее наоборот, занижения. На 1 января — опертштаб по коронавирусной инфекции опубликовал итоги за пандемийный год. Выходило, что всего умерших — 57 555 человек. Через несколько дней Роспотребннадзор сообщил, что за год от причин, связанных с ковидом, умерли 144691 человек. То есть, произошло явное занижение цифр. Не умышленное, так как часть результатов вскрытия приходят не сразу, некоторые и вовсе могут задержать больше, чем на месяц.
Александр Драган
Эпидемиология
аналитик открытых данных, маркетолог
Все происходит куда более стремительно. Осенью в Петербурге рост от 1,9 госпитализаций в неделю до пиковых 6,1 тысячи занял 13 недель. Летом на аналогичный скачок ушло 7 недель. На рост заболевших до 5,8 тысячи человек в неделю ушло осенью 2020-го 9 недель, сейчас подъем пройден за 4 недели. Такого не было даже в первую волну.
Растет и доля пациентов на ИВЛ. Если к концу декабря на ИВЛ в Петербурге лежали 400 пациентов. То на данный момент их уже 600 при сопоставимом числе занятых коек.
В Москве темпы прироста госпитализаций в третью волну оказались в 3,6 раза выше, чем осенью. Схожую скорость мы наблюдали только в самом начале эпидемии. Но тогда прирост шел с низкой базы. На тяжесть ситуации указывает и количество тяжелых пациентов. На ИВЛ в столице 680-740 пациентов, это на 20-25 процентов выше максимумов второй волны. При этом каждый восьмой из тяжелых пациентов находится в реанимации, а каждый двадцатый — на ИВЛ.
Медики отмечают, что штамм «Дельта» куда агрессивнее, пациенты хуже поддаются лечению. При этом он на 40-60 процентов заразнее, что отмечают в ВОЗ. Есть вероятность, что даже при иммунной прослойке в 80 процентов потребуется локдаун, чтобы прервать цепочку заражения. По некоторым расчетам, необходима вакцинация большей части населения.
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