В России один из самых высоких процентов смертности по отношению к заболевшим — 3,1 процент. Похожая ситуация сейчас только у Бразилии (2,93) и Колумбии (2,76). При этом для России это соотношение еще может подрасти.

По статистике, жертвами ковид чаще становятся пожилые люди, у которых есть целый букет хронических заболеваний. А вот переносчиками становятся молодые, которые чаще бывают в обществе, легче переносят вирус и также легко заражают других, потому что не имеют симптомов, или они стертые. При этом смертность продолжает расти еще две-три недели после начала падения зарегистрированных случаев заражения. Это объясняется тем, что вначале заболел молодой, потом передал пожилому, минул инкубационный период, и мы получили тяжелого больного, человека, который потенциально может умереть. В России четкого спада еще нет, в большинстве регионов и вовсе наблюдается рост. Фактически, это означает, что мы получим еще «рекорды» по смертности.

Есть еще одна гипотеза, которую высказал врач анестезиолог-реаниматолог Борис Бриль.

«В первую и вторую волну в России не было такого количества смертей, как в других странах, по той причине, что у нас нет такого же количества пожилых людей, — заявил доктор Е1.ru . — Россия не была на первых местах по смертности, потому, что той группы населения, которая умирала в Италии и других странах, не было в таком объеме. Люди в России не доживают до этого возраста — наша страна по продолжительности жизни находится на 96 месте в мире. Сейчас вирус помолодел и тут же отразился на российских цифрах смертности от ковид».

Есть проблемы и со статистикой, причем не в плане завышения показателей, а, скорее наоборот, занижения. На 1 января — опертштаб по коронавирусной инфекции опубликовал итоги за пандемийный год. Выходило, что всего умерших — 57 555 человек. Через несколько дней Роспотребннадзор сообщил, что за год от причин, связанных с ковидом, умерли 144691 человек. То есть, произошло явное занижение цифр. Не умышленное, так как часть результатов вскрытия приходят не сразу, некоторые и вовсе могут задержать больше, чем на месяц.