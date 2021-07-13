Россия за последние несколько дней находится в двух шагах от того, чтобы возглавить список стран мира с самой высокой смертностью от новой коронавирусной инфекцией. 6 июля впереди России с 737 жертвами ковид была только Бразилия с 830 умершими. 13 июля мы оказались на третьем месте: впереди Колумбия с 1604 скончавшимися и Индонезия — с 891-м.

Если говорить о недельных рейтингах, то Россия вошла в ТОП-5 стран с самой высокой смертностью. Больше только у Бразилии, Индии, Индонезии и Великобритании.

Власти Москвы посчитали избыточную смертность за июнь 2021 года. Всего в столице зарегистрировано 16 271 умерших по разным причинам. По сравнению с июнем 2020 года, рост составил 3145 случаев.

«Это обусловлено двумя факторами: в июне 2021 года зафиксированы пиковые значения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, — заявили в Департаменте здравоохранения Москвы. — Также на рост смертности повлияла аномальная жара, которая привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы».