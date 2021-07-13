Россия за последние несколько дней находится в двух шагах от того, чтобы возглавить список стран мира с самой высокой смертностью от новой коронавирусной инфекцией. 6 июля впереди России с 737 жертвами ковид была только Бразилия с 830 умершими. 13 июля мы оказались на третьем месте: впереди Колумбия с 1604 скончавшимися и Индонезия — с 891-м.
Если говорить о недельных рейтингах, то Россия вошла в ТОП-5 стран с самой высокой смертностью. Больше только у Бразилии, Индии, Индонезии и Великобритании.
Власти Москвы посчитали избыточную смертность за июнь 2021 года. Всего в столице зарегистрировано 16 271 умерших по разным причинам. По сравнению с июнем 2020 года, рост составил 3145 случаев.
«Это обусловлено двумя факторами: в июне 2021 года зафиксированы пиковые значения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, — заявили в Департаменте здравоохранения Москвы. — Также на рост смертности повлияла аномальная жара, которая привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы».
Ковид, в качестве основной или сопутствующей причины смерти, отметили в 5 527 случаях.
«4 886 человек — основная причина смерти новая коронавирусная инфекция, 641 — другие заболевания с сопутствующим COVID-19», — уточнили данные в Департаменте здравоохранения.
В Москве в июне ежесуточная заболеваемость достигла 9 тысяч человек, по сравнению с маем, средние цифры выросли более чем в два раза.
«В больницы поступало много тяжелобольных пациентов — от 1,7 до 1,9 тысячи человек в сутки, количество людей на ИВЛ достигало 600-700 человек одновременно», — приводят статистику врачи. Все это не могло не отразиться на статистике.
Точных цифр по Петербургу нет. Но путем нехитрого сложения всех официально признанных смертей от ковида, у «Доктора Питера» получилось ровно две тысячи смертей за июнь. При этом в первой декаде месяца зарегистрировано 414 случаев, во второй — 581, в третьей — 1005. А насколько сильно официальная статистика отличается от реальной — в этом аналитики еще только пытаются разобраться.
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