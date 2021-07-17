В новом исследовании, опубликованном в журнале
Ученые сравнили полученные результаты с данными из двух стран, которые, как они отметили, «находятся на переднем крае исследований и разработок вакцин» — России (по данным исследователей, страны с уровнем дохода выше среднего) и США (страна с высоким доходом).
Оказывается, готовность сделать прививку значительно выше в развивающихся странах (80% респондентов), чем в США (65%) и России (30%). Причина лояльного отношения к вакцинации — в первую очередь, желание защититься от вируса. 91% опрошенных, выступающих за прививку, дали такой ответ.
Противники вакцин в качестве основного аргумента называют беспокойство по поводу побочных эффектов. Об этом сказали в том числе и около 50% выступающих против прививок в России. Вторая причина против вакцинации у россиян — «не думаю, что прививка эффективна». На последнем — «не люблю уколы». Каждый пятый россиянин в причинах отказа от прививки ссылается на теории заговора (в 3,5 раза чаще, чем в США).
Также участники опроса назвали наиболее надежным источником информации о вакцинах от COVID-19 медицинских работников. Об этом говорили в том числе и российские участники опроса.
Женщины, как правило, хуже относятся к вакцинации, чем мужчины — в том числе, и в России. В нашей стране за прививку выступает около 40% мужчин и менее 25% женщин.
Более позитивно по отношению к вакцинации настроены респонденты в возрасте до 25 лет. Но в США и России ситуация обратная. В нашей стране более положительно относятся к прививке респонденты в возрасте старше 55 лет, на втором месте — молодежь и главные скептики — люди в возрасте от 25 до 54 лет.
Люди с высоким уровнем образования в России чуть более лояльны к вакцинам, чем те, кто не заканчивал университетов. Но разница не выглядит существенной.
- Хотя доказательства безопасности и эффективности имеющихся вакцин против COVID-19 стали более убедительными за последние шесть месяцев, но серьезные, хоть и редкие побочные эффекты, возможно, подорвали общественное доверие к прививкам, — говорится в исследовании. — Мы надеемся, что данные нашего исследования помогут разработать стратегии по расширению глобальной вакцинации против COVID-19.
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