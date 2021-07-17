В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine , изучалось отношение к вакцинам от COVID-19 в десяти странах Азии, Африки и Южной Америки с низким и средним уровнем дохода (Буркина-Фасо, Колумбия, Мозамбик, Руанда, Сьерра-Леоне и Уганда, Индия, Непал, Нигерия и Пакистан).

Ученые сравнили полученные результаты с данными из двух стран, которые, как они отметили, «находятся на переднем крае исследований и разработок вакцин» — России (по данным исследователей, страны с уровнем дохода выше среднего) и США (страна с высоким доходом).

Оказывается, готовность сделать прививку значительно выше в развивающихся странах (80% респондентов), чем в США (65%) и России (30%). Причина лояльного отношения к вакцинации — в первую очередь, желание защититься от вируса. 91% опрошенных, выступающих за прививку, дали такой ответ.

Противники вакцин в качестве основного аргумента называют беспокойство по поводу побочных эффектов. Об этом сказали в том числе и около 50% выступающих против прививок в России. Вторая причина против вакцинации у россиян — «не думаю, что прививка эффективна». На последнем — «не люблю уколы». Каждый пятый россиянин в причинах отказа от прививки ссылается на теории заговора (в 3,5 раза чаще, чем в США).

Также участники опроса назвали наиболее надежным источником информации о вакцинах от COVID-19 медицинских работников. Об этом говорили в том числе и российские участники опроса.