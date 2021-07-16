Индийские врачи провели исследование. Они изучали, как COVID-19 влияет на различные органы и системы организма. Для этого были проведены несколько десятков вскрытий пациентов, скончавшихся в результате заражения коронавирусом. Это одно из первых подобных исследований, отмечает издание
- Эта серия вскрытий может считаться одной из крупнейших из подобных в мире, — говорит руководитель исследования Аджай Бхандарвар, глава отделения общей хирургии больницы JJ в Мумбаи.
Врач отмечает, что первыми такую работу проводили врачи в Италии. В середине 2020 года они выяснили, что COVID-19 вызывает свертывание крови в сосудах, что может быть причиной смерти заразившихся коронавирусом. Но подобные исследования считаются небезопасными.
- Мы провели изучение некоторых органов 51 человека, умершего от ковида. Оказалось, болезнь поразила почки у 24 пациентов, у 29 обнаружены изменения в печени, — говорят авторы исследования. — Выявленное при микроскопическом анализе патологическое поражение нескольких органов подтверждает наш вывод о том, что COVID-19 затрагивает легкие, почки, печень, сердце и селезенку и может вызывать патологические изменения в других системах, которые не были исследованы в рамках нашей работы.
Что еще более важно, исследование показало, что COVID-19 заставляет прогрессировать уже имеющиеся у пациентов заболевания.
Так, вскрытие показало, что COVID-19 заметно ухудшил функцию почек у тех пациентов, что незадолго до заражения обратились к врачам с жалобами на соответствующие проблемы с органами выделительной системы, и которым были поставлены диагнозы.
Ранее врач «красной зоны» одной из ковидных больниц Москвы Олег Абакумов рассказал, что состояние пациентов, попадающих в стационар с тяжелым COVID-19, ухудшается иногда за считанные часы. Врач-пульмонолог также отметил, что коварный вирус очень опасен и непредсказуем из-за мутаций.
- К сожалению, вирус вытащит и обострит каждую патологию в организме, и проблема в том, что большинство пациентов о них раньше не знали, поэтому никаких препаратов не пили. Поэтому важно следить за каждым хроническим заболеванием, а пожилые должны быть под наблюдением врача, — говорит врач-пульмонолог Олег Абакумов.
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